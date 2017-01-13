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Nevşehir’de trafik kazası: 3 yaralı

Nevşehir’den Kayseri’ye gitmekte olan 38 NT 050 plakalı araç Avanos yolunun 8'inci kilometresinde otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası takla attı.

Nevşehirde trafik kazası: 3 yaralı

13 Ocak 2017 13:09

Edinilen bilgilere göre İsmail Oral yönetiminde ki 38 NT 050 plakalı araç Nevşehir’den Kayseri’ye gitmekte iken Avanos yolunun 8. Kilometresinde aşırı buzlanma nedeniyle araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası önce orta refüje çarptı ardından ise yolun karşısına geçerek takla attı. Kazada yaralanan araç sürücüsü İsmail Oral, Erdal Gürbüz ve Hakan Börklü’ye ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaparken yaralılar daha sonra ise Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.  

Coşkun Sağlamdin
 


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