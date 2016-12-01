Edinilen bilgiye göre, Ulukışla ilçesine bağlı Hasangazi ilk ve ortaokulunda öğle yemeğinde okula bağlı aş evinde bir yemek şirketinden gelen nohut, makarna, çorba yiyen 33 öğrenci, kusma ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Ulukışla İlçe Devlet Hastanesinde müşahede altında tutulan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü Ulukışla ilçesinde toplamda 300 öğrenciye yemek hizmeti verildiğini ve Hasangazi köyünde bulunan öğrencilerden bir kısmında mide bulantısı ve kusma nedeniyle 5 öğrencinin hastaneye kaldırılmasının ardından yine Hasangazi köyünde yemek yiyen toplamda 33 öğrencinin yediği yemeklerden numune alındığını ve inceleme başlatıldığını bildirdi.