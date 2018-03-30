Diğer
Kategoriler

Niğde’de Halk Otobüsü ile Otomobil çarpıştı: 2’si ağır 3 yaralı

Niğde’de otomobil ile Halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Niğdede Halk Otobüsü ile Otomobil çarpıştı: 2si ağır 3 yaralı

30 Mart 2018 00:11

Kaza, Yeni Terminalin önünde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdurrahman İ. yönetimindeki 51 H 0020 plakalı otobüs ile Emre A. idaresindeki 51 LC 019
plakalı otomobil çarpıştı. 

Meydana gelen trafik kazasında otobüs sürücüsü Abdurrahman İ., otobüs yolcusu Rabia Ü. ve otomobil sürücüsü Emre A. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gönderilen sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

Acil serviste tedavi altına alınan otobüs sürücüsü Abdurrahman İ. ve Otomobil sürücüsü Emre A.’nın durumlarının ağır olduğu bildirildi. 

Polis kazayla ilgili inceleme başlatıldı.  

Yasin Esen
 

Etiketler: kaza, Niğde

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç