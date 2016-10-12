Edinilen bilgiye göre, kavga Niğde merkez Ata Sanayiinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki gurup ata sanayide karşılaşması üzerine tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Silah, sopa ve taşların kullanıldığı kavgada biri ağır, 2 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tüfekle yaralanan B.D ve Y.Y Niğde Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan B.D Mersine sevk edildi. Polis kavgayla ilgili E.E,R.E,T.Ç,MC,AB ve HB’yi gözaltına aldı.

Mücahit Bilgi

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