Edinilen bilgiye göre, Eski Fertek yolu üzerindeki bir apartman inşaatının zemin katında yerde hareketsiz olarak yatan bir şahsı gören bekçi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemede şahsın 33 yaşındaki Salih A. olduğu tespit edildi. Niğde Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Salih A.'nın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsiden sonra netlik kazanacak. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yasin Esen

