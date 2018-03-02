Diğer
Kategoriler

Nijerya’da FETÖ hastanesinde çalışan doktora 8 yıl hapis

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 557 gündür tutuklu yargılanan 49 yaşındaki doktora ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Nijeryada FETÖ hastanesinde çalışan doktora 8 yıl hapis

02 Mart 2018 15:24

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 71 iş adamı hakkında hazırlanan 316 sayfalık iddianameli davada tutuksuz sanık esnaf S.S. (66) rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmiş, Avukat S.G.’nin (47) davası AHUDER Davası ile birleştiği için bu davadan tefrik edilmiş ve sanık sayısı 71’den 69’a düşmüştü. 23 Kasım’da görülen davanın son celsesinde mahkeme heyeti bir kısım sanıkların dosyalarının tefrik edilerek, sanıkların tek tek yargılanmalarına karar vermişti. 

Tefrik edilen dosya sonrası Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık H.K. (49) ve avukatı hazır bulundu. 49 yaşındaki tutuklu sanık H.K. savunmasında, “Nijerya'daki açılan hastanenin ortağı değilim. Ancak kuruluş aşamasında para karşılığı çalıştım. Ben özel hastane kurmada tecrübeliyim, oradan cazip teklif geldi. Ben de gidip çalıştım. Ödemeyi bana elden yaptılar. Bir yıl çalıştım, sonrasında döndüm. 17-25 Aralıktan sonra Bank Asya’ya özel bir kast olmaksızın küçük miktarlı paralar yatırmıştım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” dedi. 

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu 557 gündür tutuklu olan sanık H.K.'ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulunduran mahkeme sanığın tahliyesine karar verdi. Yargıtay ve istinaf süreci sonunda karar onanınca sanığın cezası infaz edilecek.  

Şeref Kahraman
 

Etiketler: fetö, nijerya

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç