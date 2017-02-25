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Niksar’da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Tokat’ın Niksar ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında biri 3 yaşında çocuk 5 kişi yaralandı.

Niksarda 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

25 Şubat 2017 23:16

Niksar-Tokat Yolu Hamidiye Köprüsü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, Tokat istikametinden Niksar istikametine seyir halinde olan İrfan Kayapınar (30) idaresindeki 38 FU 244 plakalı otomobil ile tali yoldan çıktığı iddia edilen Süleyman E.’nin (26) kullandığı 60 HV 438 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü İrfan Kayapınar ile araçta bulunan eşi Hatun Nur Kayapınar (30) ve 3 yaşındaki çocukları Hatun Kayapınar ile diğer otomobil sürücüsü Süleyman E. ve aynı araçta bulunan İsmail Derviş (22) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil servis ambulansları ile Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Öte yandan bir süre trafiğe kapatılan yol, kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Sedat Özata

Etiketler: niksar, Tokat, trafik kazası


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