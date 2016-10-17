Edinilen bilgiye göre, olay, 14 Ekim günü Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Güzelyalı Mahallesi'nde orduevi karşısında bir vatandaş, 155 polis imdat hattını arayarak, "Burada çarşaflı biri var ancak kadın değil erkeğe benziyor, çarşafın içinde de uzun namlulu silah var" diyerek ihbarda bulundu.

Vatandaşın ihbarı üzerine polis hemen harekete geçti. Olay yerine polis merkezi, güven tim ve terörle mücadele ekipleri sevk edildi. Polis, verilen adres etrafında arama yaptı ancak çarşaflı kişi bulunamadı. Terörle mücadele ekipleri araştırmayı bırakmadı. Ekipler çevredeki 200 güvenlik kamerasını tek tek izleyince çarşaflı bir kişinin orduevi karşısına bir kamyonet ile geldiği, daha sonra buradan inerek gittiği ve bir süre sonra tekrar kamyonete binerek olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. Polis, kamyonetin plakasından şahsın kimliğinin 22 yaşındaki C.Ç. olduğunu belirledi. Polis C.Ç.'yi yakalamak için operasyon başlattı. Çukurova ilçesinde yakalanan C.Ç. terörle mücadele şube müdürlüğüne getirilerek sorguya alındı. C.Ç. ifadesinde terörist olmadığını, bir süre önce B.K. isimli kızla nişanlandığını ancak genç kızın babasının evlenmeden kızını görmesini yasakladığını belirterek, "Nişanlım kadın kuaföründe çalışıyordu. Onu görmem yasaklandığı için dışarıda da görüşemiyorduk. Kadın kuaförüne de erkek almıyorlardı. Ben de nişanlımı görebilmek için çarşaf giyip kadın kılığına girerek kuaföre girmeye karar verdim. Böylece kuaföre girip nişanlımla görüşmeye başladım. Kadın kılığına girmesem nişanlımı göremiyordum onu çok sevdiğim için böyle bir şey yaptım benim terörle bir alakam yok" dediği öğrenildi.

Bu ifadesinin üzerine polis, B.K.'yi de ifadeye çağırdı. B.K.'nin de ifadesinde, babasının nişanlısını görmesine izin vermediğini, bu nedenle nişanlısının da kendisi kadın kuaföründe çalıştığı için kadın kılığına girip kuaföre müşteri gibi gelip kendisini gördüğünü, birbirlerini ancak böyle görebildiklerini söylediği öğrenildi. Bu ifadeler üzerine polis C.Ç.'ye terörden işlem yapmadı. C.Ç. adli tıp biriminde sağlık raporu alındıktan sonra polis merkezi ekiplerine teslim edildi.

Fatih Keçe