Afyon İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın gerçekleştirdiği fuar açılışında, CNN Türk Başarıya Doğru Programı'nın Yapımcısı ve Sabah Gazetesi Yazarı Sait Gürsoy, Eket Fuar Genel Müdürü Mehmet Uğur Tok, Nişantaşı Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanı Dilek Sevtap Gürbüz, Okan Üniversitesi Eğitim Danışmanı Servet Gülsüm Şirin de yer aldılar. Birçok üniversitenin ilgi gördüğü fuarda, Londra Kampüsü ile Nişantaşı Üniversitesi tercih sebebi oldu.

24-25 Ekim 2016 tarihleri arasında sürecek olan Afyon Eket Eğitim Fuarında açılış konuşması yapan Afyon İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın Afyonlu, "Bilmelisiniz ki sizlerin geleceği bizler için çok önemli. Merkezimizde sizler varsınız, bu merkezin etrafında da okullarımız, öğretmenlerimiz ve tabi Devletimiz yer alıyor. Bu yıl Afyon’da ikincisi düzenlenen Eket Eğitim Fuarından dolayı Eket Fuarlarına teşekkür ederiz. Orta ölçekli bir ilde böyle bir eğitim fuarı öğrenciler açısından ufuk açmıştır. Temennimiz bu fuarla sayesinde öğrenciler, doğru tercih ve doğru meslek seçimlerini yapacaklardır" dedi.

"Lisan eğitimin üzerine fark yaratmalı"

Başarıya Doğru Programın yapımcısı Sait Gürsoy’da verdiği seminerinde artık lisans eğitiminin yeterli olmadığını vurguladı. Lisans eğitiminin diploma aldıktan sonra 5 yıllık bir geçerliliği olduğunu vurgulayan Gürsoy, “Ayşe Teyze, Ahmet Amca’da lisans mezunu. Artık, 2025 yılında mezun olmuş bir gencin daha farklı eğitimler alması gerekiyor. Bilinçli öğrenci, lisans eğitiminin yanı sıra, çift anadal, iyi yabancı dil, yüksek lisans ve sertifika programlarına katılım sağlamalı. Ve bu şekilde eğitiminde fark yaratmalı. Öğrencilerin, mezuniyet sonrası da rekabet edeceği çok faktör var. Bu bağlamda da öğrenci mezuniyet sonrası kendine mutlaka yatırım yapmalıdır” şeklinde konuştu.

Nişantaşı Üniversitesi’nden Afyonlu öğrencilere bol motivasyon

YGS ve LYS sürecine geri sayımın başladığı şu günlerde ders çalışma planlamaları yapan öğrencilere de Nişantaşı Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanı Dilek Sevtap Gürbüz motivasyon seminerleri verdi. Sınava hazırlanırken ders çalışmanın yanı sıra moral ve motivasyonun önemini anlatan Gürbüz, "Öncelikle bir hedef konulmalı ve bu hedefe kitlenmeli. Hedefe ulaşmak için programlı şekilde çalışmak çok önemli, ama kendini motive etmek de bir o kadar önemli. Bilinmelidir ki, öğrenci ulaşmak istediği hedef için kendisini motive edememişse, sınavı da başarılı geçmez. Motivasyonunu yüksek tutan öğrencilerin, başarıya daha yakın olduklarını söyleyebiliriz. Dış ses olarak ‘sen yaparsın’ ve iç ses olarak da ‘ben yaparım’ başarıya giden yolun yarısından fazladır. Ders çalışmanın yanı sıra, kitap okumak, müzik dinlemek, yürüyüş yapmak, radyo-televizyon-sinema etkinliklerine katılmak da motivasyonu artırır" bilgilerini paylaştı.

Nişantaşı Üniversitesinin Londra Kampüsü cazibesi sürüyor

Yaklaşık 20 üniversitenin katıldığı fuarda, birçok üniversite standından bilgi alan öğrenciler, Londra Kampüsü ile görücüye çıkan Nişantaşı Üniversitesi’ne yoğun ilgi gösterdi. Londra Kampüsü açısından gösterilen yoğun ilgiden oldukça memnun olduklarını belirten Nişantaşı Üniversitesi Eğitim Fuarları Koordinatörü Hatice Karataş ise,"Londra Yerleşkesine giden öğrencilerimiz tıpkı Üniversitemizin Sadabad Yerleşkesi’ne, Paşa Yerleşkesi’ne veya Osmanbey Yerleşkesi’ne gidiyormuş gibi aynı şartlarda okuyabilecek. Londra Kampüsünde okumak isteyen öğrencilerimizden hiçbir ek eğitim ücreti talep edilmeyecek, aynı kazandıkları bursları geçerli olacak. Buradaki hedef, öğrencilerimize uluslararası kültürü aşılamak, yabancı dili, o dilin kendi topraklarında öğrenmelerini sağlamak. Londra Kampüsümüzü üniversitemizin Yabancı Dil Bölümü’nün bir Uygulama Merkezi olarak yapılandırdık” diyerek kampüs hakkında bilgi verdi.

