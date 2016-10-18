Double Tre by Hilton Otel’de gerçekleştirilen fuarda yer alan Nişantaşı Üniversitesi 2 gün süreyle ziyaretçilere üniversite hakkında detaylı bilgilendirmeler yapacak. Nişantaşı Eğitim Fuarları Koordinatörü Hatice Karataş stantlarını ziyaret eden öğrencilere, tercih yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgiler aktararak, ”Eğitim fuarlarının katkıları çok büyük çünkü öğrencilerin kafaları çok karışık. LGS ve LYS ye başvurmadan önce birçok soruları oluyor. Şu an burada üniversite stantlarını gezerek bu sorularına cevap arıyorlar” diye konuştu.

Nişantaşı Üniversitesi olarak yeni bölümler açacaklarını ifade eden Karataş, ” Bunların içinde en önemlisi de Londra Kampüsü olarak bu yıl hizmet veriyoruz ve öğrenciler öğrenim yılları içerisinde Londra Eğitim Kampüsü'nde de eğitimlerini tamamlayabilecekler. Bu yeniliğimizi öğrencilerle paylaşıyoruz ve oldukça ilgi gördü” ifadelerine de yer verdi.

