Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Eğitim
  •  » Nişantaşı Üniversitesi EKET fuarında öğrencilerle buluştu

Nişantaşı Üniversitesi EKET fuarında öğrencilerle buluştu

Nişantaşı Üniversitesi, Malatya’da başlayan ve Türkiye’nin en prestijli yükseköğretim günleri etkinliği olan ‘EKET ’ etkinliğinde öğrencilerle buluştu.

Nişantaşı Üniversitesi EKET fuarında öğrencilerle buluştu

18 Ekim 2016 11:19
Nişantaşı Üniversitesi EKET Fuarı'nda öğrencilerle buluştu - Tıkla İzle

Double Tre by Hilton Otel’de gerçekleştirilen fuarda yer alan Nişantaşı Üniversitesi 2 gün süreyle ziyaretçilere üniversite hakkında detaylı bilgilendirmeler yapacak. Nişantaşı Eğitim Fuarları Koordinatörü Hatice Karataş stantlarını ziyaret eden öğrencilere, tercih yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgiler aktararak, ”Eğitim fuarlarının katkıları çok büyük çünkü öğrencilerin kafaları çok karışık. LGS ve LYS ye başvurmadan önce birçok soruları oluyor. Şu an burada üniversite stantlarını gezerek bu sorularına cevap arıyorlar” diye konuştu.
Nişantaşı Üniversitesi olarak yeni bölümler açacaklarını ifade eden Karataş, ” Bunların içinde en önemlisi de Londra Kampüsü olarak bu yıl hizmet veriyoruz ve öğrenciler öğrenim yılları içerisinde Londra Eğitim Kampüsü'nde de eğitimlerini tamamlayabilecekler. Bu yeniliğimizi öğrencilerle paylaşıyoruz ve oldukça ilgi gördü” ifadelerine de yer verdi.
 

Etiketler: EKET, lgs, LYS, nişantaşı üniversitesi, üniversite, üniversite tercihi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EĞİTİM VİDEO GALERİ
EĞİTİM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!