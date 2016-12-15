Öztiryakiler ile imzalanan kurumsal işbirliği protokolünü değerlendiren Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, sektör tecrübesi ile mezun olan öğrencilerin işe yerleşme olanaklarının daha fazla olduğunu belirterek bu nedenle kurumsal iş birliği protokollerine özen gösterdiklerini söyledi. Prof. Dr. Hatipoğlu, aşçılık, gastronomi, mühendislik gibi bölümlerinde /programlarında öğrenim gören öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak mutfak ekipmanları sektöründe Türkiye’nin ilk imalatçı firmalarından biri olan Öztiryakiler ile marka birliğinin kendilerine güç kattığını ifade etti.

“Diploması ile barışık mezunlar vermeyi hedefliyoruz”

Hatipoğlu konuşmasına şöyle devam etti, “Öğrenim görürken çalışma hayatıyla iç içe, mezun olduğunda ise aranan birer personel olan, diploması ile barışık mezunlar vermeyi hedefliyoruz. Öztiryakiler gibi sektöründe lider bir firma ile protokol imzalamak kurumsal iş birliği hedefleri için güzel ve büyük bir adım oldu. 3. Nesil, Fayda Merkezi bir üniversite olmanın gereklerini her yönüyle yerine getirmenin sorumluluğuyla hareket ediyoruz.” Hatipoğlu, ayrıca Öztiryakiler için üniversitenin akademik kadrosundan eğitim desteği, çalışanlarına yüksek lisans imkânı, uygulamalar için yerleşkelerinde mekân kullanımı gibi her türlü olanaklarının kullanımına hazır olduklarını belirtti.

Sanayi ile üniversite iş birliği

Öztiryakiler adına protokolü imzalayan Genel Müdür Yüksel Yalçın ise sürecin Nişantaşı Üniversitesi tarafından başlatılıp kendilerine gelmesinin sevindirici olduğunu ancak sektör kültürü olarak da sanayi üniversite iş birliği taleplerinin firmalardan da üniversitelere gelmesi düşüncesinde olduğunu dile getirdi. Firmalarının halen Türkiye’de 4 Bölge Müdürlüğü, 67 bayii, 88 yetkili servisi ile yaygın bir pazarlama ve satış sonrası hizmet servis ağına sahip olduğunu, endüstriyel mutfak sektöründe iç piyasada lider durumunda olduklarını, yurt dışı pazarda ise, 5 kıtada 110'ü aşkın ülkede dağıtım kanalları ve yetkili servisleri ile hizmet vermekte olduklarını, sektör dâhilinde dünyada ilk 15 firma arasında yer alarak ekonomiye güç kattıklarını söyleyen Yalçın; 130 bin m² kapalı üretim alanında, bin 300 çalışanı ile hizmet verdiklerini sözlerine ekledi.

Yalçın, konuşmasını söyle sürdürdü, “Öztiryakiler, 50 kişilik mühendis kadrosu ile sektöründeki ilk ve tek Ar-Ge merkezine, dünyada bilinen en ileri uygulamalara ve üretim teknolojilerine sahip olan firmalardan biri olarak, ulusal ve uluslararası pazarda geçerli olan 2000’i aşkın ürün ve ürün grubu için sertifikası bulunmaktadır”

Öztiryakiler’in 1998’de ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi ile ürün ve yönetim sistemini belgelendirdiğini kaydeden Yalçın, uluslararası pazara kendi özgün markası ile ürün satan ve kurumsal yönetim esasları dâhilinde, marka performansı sağlayabilecek firmalardan “10 yılda 10 dünya markası yaratma” projesi kapsamında Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından TURQUALTY sertifikası ve ikinci 5 yıllık dönem onayı verilen ilk 2006 yılında ilk kabul edilen 34 firmadan biri olma başarısına da sahip olduklarının altını çizdi.

Nişantaşı Üniversitesi’nde öğrenim gören lisans ve ön lisans öğrencilerinin zorunlu staj ve iş başında mesleki uygulamalarının Öztiryakiler bünyesinde yapılmasına imkân sağlayan protokole imza atan Yalçın, 59 yıllık sektör tecrübelerinin, öğrencilerin uygulamalı bazı derslerinin de tesislerinde yapılmasına imkân sağlanarak öğrencilere aktarılacak olmasından duydukları mutluluğu dile getirdi.

