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Nişantaşı’nda polisten kaçan hırsız böyle yakalandı

Şişli Nişantaşı’nda bir kırtasiyeye giren hırsızı fark eden polis ekipleri ile hırsızın arasındaki kovalamaca ve arbede güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Nişantaşında polisten kaçan hırsız böyle yakalandı

22 Ocak 2017 16:44
Nişantaşı’nda polisten kaçan hırsız böyle yakalandı - Tıkla İzle

Görüntülerde kovalamaca sonunda yakalanan hırsız, gözaltına alınmamak için direniyor. Polisin silahını almaya çalışan hırsız, yaşanan arbedede bacağından vuruluyor.

Şişli Nişantaşı Şair Nigar Sokak’ta saat 04.30 sıralarında yaşanan olayda, gece saatlerinde Yavuzhan Küsnek (19), Akkavak Sokak üzerindeki bir kırtasiyeye girdi. Kırtasiyenin cam kapısını omzuyla kırarak içeriye giren hırsız, içeriden bilgisayar ve bir miktar hediyelik eşya çaldı. Kırtasiyeden çıkarak hızla kaçmaya başlayan hırsızı, devriye gezen polis ekipleri fark etti. Bunun üzerine hırsız hızla koşmaya başlayarak Şair Nigar Sokak’a girdi. Polis ekiplerinin hırsızın peşine takılmasıyla kovalamaca başladı. Sokak üzerindeki kısa süreli kovalamacının ardından hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı. Ancak gözaltına alınmamak için direnen zanlı, polise zor anlar yaşattı. Yaşanan arbedede polisin silahını almaya çalışan hırsız, silahın ateş almasıyla bacağından vuruldu. Tüm bu yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 

Yakalanmasına rağmen dakikalarca direndi, bacağından yaralandı 

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsız koşarak sokağa giriyor. Hırsızın arkasından ise polis ekipleri koşuyor. Ekipler, kısa bir süre sonra hırsızı yakalayıp kameranın açısına getiriyor. Ancak hırsız yakalanmasına rağmen teslim olmamakta direniyor. Bunun üzerine polis, hırsızı yere yatırıyor. Diğer polisin de hırsızı tutması üzerine yerde de arbede yaşanıyor. Bu sırada polisin silahını almaya çalışan hırsız, arbede sırasında bacağından yaralanıyor. Bunun üzerine polis silahı alarak şarjörünü çıkartarak, silahı emniyete alıyor. Bir süre sonra olay yerine çok sayıda polis ekibi geliyor. Ambulansın olay yerine gelmesiyle yaralı olay yerinden götürülüyor.  


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