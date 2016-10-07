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Nobel Barış Ödülü'nü FARC'la anlaşma imzalayan Kolombiya Devlet Başkanı aldı

Nobel Barış Ödülü, Kolombiya’da FARC’la (Kolombiya Devrimci Silah Güçleri) anlaşma imzalayan Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos’a verildi.

Nobel Barış Ödülünü FARCla anlaşma imzalayan Kolombiya Devlet Başkanı aldı

07 Ekim 2016 12:07
Nobel Barış Ödülü'nü FARC'la anlaşma imzalayan Kolombiya Devlet Başkanı aldı - Tıkla İzle

Nobel Barış Ödülü Komitesi, Nobel Barış Ödülü’nün sahibini açıkladı. Komite, geçtiğimiz ay Kolombiya’da FARC’la 52 yıldır süren çatışmayı sonlandıran anlaşmayı imzalayan Juan Manuel Santos'un Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldüğünü duyurdu.

Kolombiya’da hükümet ile FARC arasında 52 yıllık iç savaşa son veren barış anlaşması, 4 yıl süren müzakerelerin ardından Küba’nın başkenti Havana’da geçtiğimiz hafta imzalanmıştı. Fakat anlaşma, Pazar günü yapılan referandumla reddedilmişti. Ancak Santos, ateşkesin ekim ayının sonuna kadar uzatıldığını duyurmuştu. Santos, 2010 yılında yapılan seçimle Devlet Başkanı görevine getirilmişti.

Etiketler: nobel barış ödülü


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