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Noel Baba'nın başına silah dayadılar

Aydın'ın Nazilli içesinde Alperen Ocakları'na bağlı bir grup, yılbaşı kutlamalarını ilginç bir eylemle protesto etti.

Noel Babanın başına silah dayadılar

29 Aralık 2016 11:04
Noel Baba'nın başına silah dayadılar - Tıkla İzle

Nazilli'de Alperen Ocakları üyesi bir grup genç, Belediye Meydanı'nda ilginç bir eyleme imza attı. Hristiyan alemi için önemli sayılan Noel'in Türkiye'de de kutlanmasına esprili bir dille yaklaşan efeler, meydana getirdikleri Noel Baba'yı darp etti ve kafasına silah dayadı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları altında gerçekleşen eylem, efelerin zeybek oynamasıyla sona erdi.

Noel kutlamalarına tepki göstermek amacıyla bu tür bir eylem düzenlediklerini ifade eden Alperen Ocakları Aydın İl Başkanı Burak Yaşar, "Amacımız insanların biraz daha özüne dönmesi. Bizler bin yıldır İslam'ın sancaktarlığını yapmakta olan müslüman Türk milletiyiz. Hristiyanların adetlerine gösterilen hassasiyeti, mesela esnaflarımız Noel günlerinde dükkanlarını süslerken gerek Hıdırellez olsun, gerek Nevruz kutlamaları olsun, gerekse de bizim dini, milli bayramlarımız da göremiyoruz. Tamamen Hristiyan adetlerince Noel kutlanmasının karşısında olduğumuzu, bizim kendi manevi olarak, milli olarak bayramlarımızın nasıl kutlanması gerektiğini hatırlatmak amaçlı böyle bir organizasyon düzenledik" dedi.

Veysel Karahan


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