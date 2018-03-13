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Notre Dame de Paris Müzikali İstanbul’da

Victor Hugo’nun unutulmaz aşk hikayesi “Notre Dame’ın Kamburu”ndan uyarlanan Notre Dame de Paris müzikali İstanbullu sanatseverlerle buluştu.

Notre Dame de Paris Müzikali İstanbulda

13 Mart 2018 10:22

Victor Hugo’nun unutulmaz aşk hikayesi “Notre Dame’ın Kamburu”ndan uyarlanan Notre Dame de Paris müzikali, Zorlu PSM Ana Tiyatro’da, cuma akşamı perde açtı. Yıllardır gittiği tüm şehirlerde büyük ilgi gören ve Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdıran müzikal, orijinal dili olan Fransızca’da sanatseverlerle buluştu.
İlk gösterime, aralarında Aslı Tandoğan, Ayşe Tolga ve Ayşegül Aldinç’in de bulunduğu ünlü isimler katıldı. Müzikalin başrol oyuncuları, gösteriden sonra kendilerini izleyen kalabalığa, fuaye alanında imza verdi. Dünyaca ünlü müzikal, 25 Mart’a kadar Zorlu PSM'de görülebilecek. Yoğun ilgi gören müzikalin ilk günlerinin biletleri tükendi.

Belle’i bir de Fransızca dinleyin 

İlk olarak 1998 yılında Paris’te perde açan dünyaca ünlü müzikal Notre Dame de Paris, Victor Hugo’nun kült eserinden uyarlandı. Modern yapımın çok sevilen müzikleri Riccardo Cocciante’ye, sözleri ise Luc Plamondon’a ait. Sanatseverler, müzikalde “Belle”, “Vivre”, “Le Temps Des Cathédrales” gibi unutulmaz şarkıları orijinal dili Fransızca’da canlı dinleme şansı buluyor. Toplam 12 milyondan fazla bilet, 10 milyondan fazla DVD ve CD satan ve 8 dilde, 20 ülkede, 4 bin 500’den fazla defa sahnelenen müzikal, bir başyapıt olarak nitelendiriliyor.

Notre Dame de Paris ekibiyle tanışın 

13, 14, 15 ve 20, 21, 22 Mart tarihlerinde düzenlenecek imza günlerinde izleyiciler, müzikal sonrası Notre Dame de Paris ekibiyle tanışma şansı bulacaklar.  

 

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