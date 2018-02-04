Nükhet Duru’dan, Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine konser

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle, Akdeniz Üniversitesi bünyesinde hayata geçirilen Tazelenme Üniversitesi, “Öğrenmenin yaşı yoktur” sloganıyla 60 yaş üzeri öğrencileri bir araya getiriyor. Özellikle yaşlıların hayatını kolaylaştırmak ve onların hayata daha sıkı tutunmalarını sağlamak için projeler üreten Antalya Büyükşehir Belediyesi, ünlü pop sanatçısı Nükhet Duru’yu, yaklaşık 600 Tazelenme Üniversitesi öğrencisiyle Antalya AKM Aspendos Salonu’nda buluşturdu. “Beni Nükhet Duru Sanıyorlar” isimli müzikal tiyatroyu seyirciyle paylaşan Nükhet Duru, sahne performansıyla büyük beğeni topladı. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Duru’ya, sevilen parçalarında tazelenme öğrencileri de eşlik etti.

Programdan önce konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Tazelenme Üniversitesi’nin bir hayat üniversitesi olduğunu kaydetti.

“Hayat hem bilim hem bir sanattır” diyen Türel, “Hayatı severek, öğrenerek, bilerek, yaşamak gerekir. Tazelenme Üniversitesi’ne giden yaşlı gibi görünse de öyle değildir. Buraya giden yaşlı olmaz, yaşlılık kafada olur. Fiziksel olarak genç, kafası yaşlı olan o kadar insan var ki. Asıl gençlik ruhun gençliğidir. Bu nedenle sizler hepiniz gençsiniz. Tazelenme Üniversitesi’nin artık hazırlık sınıfında olacak bir aday olarak bende kendimi sizler kadar genç hissediyorum. Bu çağda öğrenmenin yaşı yoktur. Bu nedenle sizin üniversiteniz çok önemlidir. Yaşamın her konusu bir bilgi ve sanat konusudur. Bende biraz daya yoğunluğum azalırsa yaşım müsait olursa bende inşallah Tazelenme Üniversitesi öğrencisi olurum, buranın keyfini yaşarım” dedi.

"HAYAL DENİLEN PROJELERİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Antalya’da her yaştan her kesime en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarının altını çizen Türel, “Yaşlı, engelli ve çocuklara yönelik hizmetler benim için önceliklidir. Bana göre devlet ve yerel yönetimler kimsesizlerin kimsesidir. Belediye başkanı olarak bütün çocukların amcası, bütün yaşlıların evladıyım. 19 ilçede herkese eşit hizmet veriyoruz. Tazelenme Üniversitesi, gerçek bir üniversiteye de dönüştürebilir. Hatta içinde hastanesi olan bir kampus neden olmasın. Projelerimi açıkladığımda, ‘Menderes Türel hayal görüyor diyorlardı’, hayal görmek güzeldir. Bakıyoruz ki beni hayal görmekle suçladıkları bütün projelerin bir kısmı gerçeğe dönüştü diğerleri de dönüşüyor. Antalya’da sizlerin hizmetkarıyız” ifadelerini kullandı.

“TASARRUF YAPIYORUZ”

Konuşmaların ardından Başkan Menderes Türel ve Tazelenme Üniversitesi Kurucusu İsmail Tufan, öğrencilerin sorularını cevapladı.

"19 ilçeye götürülen hizmetlere nasıl kaynak buluyorsunuz?" sorusuna Türel, “İyi yöneticinin birinci şartı finans yönetimidir. Bunu başaramazsanız diğer işlerin hiçbirini başaramazsınız. Biz tekeden süt çıkarıyoruz desek yeridir. Tüm işlerimizi dikkatli bir tasarruf politikasıyla yürüyoruz. Daha önce ilçe 5 belediyesinden oluşuyorduk, bu 2014’de 19 ilçeye yükseldi. Coğrafyamız 10 kat arttı. Bizim belediyemizde çalışan personel sayısı 8 bin 500’dü, bugün coğrafyamız 10 kat artmasına rağmen personelimizi 8 in 400’dür. Bu bile tasarruf politikamızın en güzel örneğidir. Geri oluşturabilecek projeleri hayata geçirirseniz o zaman kaynağı içinde yerel yönetimler olabilirsiniz. Bütün çalışmaları gece gündüz yapıyoruz ama kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirerek, mazeret üretmeden çözüm üreterek sonuca gidiyoruz. Belediye başkanlığı makamı çözüm makamındır, mazaret makamı değildir. Borç edebiyatının arkasında sığınma bahanemiz olamaz” cevabını verdi.

"YAŞLI VE ENGELLİLERİN EVİNDE BÜYÜKŞEHİR ELİ"

"Yaşlı ve engellilerin evlerinin asansörsüz,onları indirip çıkarma ve ulaşımı konusunda nasıl destek verirsiniz?" şeklindeki soruya Türel, şu cevabı verdi:

“Büyükşehir Belediyesi olarak Engelsiz Ev projemiz var. Engelli ve yaşlıların yaşadığı evlere belediye olarak müdahale ederek onları engelsiz hale getiriyoruz. Örneğin tuvaletini, rampasını, lavabosunu hastalarımızın için kullanılacak hale getiriyoruz. Antalya’da kimse kendini yalnız hissetmeyecek.”

"YAŞLILARIN DA İHTİYAÇLARINI GÖRECEK"

"Konyaaltı Sahil Projesi’nden yaşlılar için bir çalışmanız olacak mı?" sorusuna Türel, “Çalışmamız var dersem doğru olmaz. Orada tamamen engellilerin istifade edeceği plajlar sosyal tesisleri sadece engelliler değil bütün herkes istifade edebiliyor. Halka açık bir proje. Haziran ayında tamamlayacağız. Yaşlılarımızın da ihtiyaçlarını görecek mekanlar olacak” cevabını verdi.

Başkan Türel, AÜ Gereontoloji Bölümü’nün bahçesine ihtiyaç kadar bankların gönderileceğini bildirdi.

“YAŞLILIĞIMDA KİTAP YAZIP, BESTE YAPABİLİRİM”

"Nasıl bir yaşlılık düşünüyorsunuz?" sorusunu ise Türel, şöyle yanıtladı:

“Yaşım kaç olursa olsun genç kalacağım. Çalışan insan yaşlanmaz. Yaşlılık kimlikte değildir, zekadadır, akıldadır. Allah bana ne kadar sağlık verirse sağlığım el verdiği sürece bir işin uçlarından tutarım. Emekli hayali ile yaşamıyorum ama belki yaşadığımız tecrübeleri aktaracak bir kitap yazabilirim. Yada müzikle uğraşabilirim. Aileme yönelik bestelerim var. İlerde yeni besteler yapabilirim. Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinden biride olmak hedeflerimden biridir.”

Türel, Çanakkale’ye gitmek için kaç adet otobüse ihtiyaçları olursa tahsis edeceklerinin sözünü verdi.

“TÜREL ÇİFTİNE, ERKEK ÖĞRENCİLERDEN KAZAK”

Konuşmaların ardından Başkan Menderes Türel ve Eşi Ebru Türel’e, Tazelenme Üniversitesi’nin 60 yaş üzeri erkek öğrencilerinden Erdal Türker ve Resul Korkmaz’ın ilk kez ördükleri birer kırmızı kazağı hediye edildi.

Tazelenme Üniversite öğrencilerinin alkışları arasında siyah bir abiye ile sahneye çıkan ünlü pop sanatçısı Nükhet Duru, sevilen şarkılarını seslendirdi.

İlk şarkısının ardından öğrencilere seslenen Nükhet Duru, ”Sizi bir kere daha tazelemeye geldim. Hani insan eski arkadaşını görünce sevinir ya neydi o günler ah demeye geldim. Ah canım benim. Size bahsedeceğim önemli bir konu var, beni Nükhet Duru sanıyorlar. Öyle havalı cıvalı assolist rüzgarlarında bir şey. Yok anam kendi halinde iyimser, kendi halinde bir insanım. Yine de süslendim, püslendim muhabbete geldim sizlerle. Var mısınız?” diye konuştu.