Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu onaylamasını değerlendirdi.

''16 Nisan tarihi...''

Kurtulmuş,“Türkiye’nin önünde yine önemli dönemlerden, dönemeçlerden birisi var. Cumhurbaşkanımızın teklifi onaylaması ile birlikte bundan sonra gözler YSK’dadır. YSK muhtemelen 16 Nisan tarihini uygun görerek 60 gün içerisinde seçim yapılması ile ilgili kararını önümüzdeki günlerde verecektir” dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş çeşitli temaslarda bulunmak üzere öğle saatlerinde Afyonkarahisar’a geldi. Kentte ilk olarak Vali Aziz Yıldırım’ı makamında ziyaret eden Kurtulmuş, burada gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu onaylamasını değerlendiren Kurtulmuş, Türkiye’nin önünde önemli dönemeçlerden birisinin olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anayasa değişiklik teklifini onaylamasıyla birlikte gözlerin Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) olduğunu anımsatan Kurtulmuş, “YSK muhtemelen 16 Nisan tarihini uygun görerek, 60 gün içerisinde seçim yapılmasıyla ilgili kararını önümüzdeki günlerde verecektir. Hayırlı uğurlu olsun. Bu anayasa değişiklik paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 339 oy alarak milletin vekilleri vasıtasıyla onaylanmasından sonra şimdi sıra doğrudan doğruya millettedir. Söz de karar da yetki de millettedir. Millet ne derse başımız gözümüz üstüne. Bundan sonra anayasa halk oylamasında çıkacak sonuç, herkes tarafından büyük bir olgunlukla karşılanmak mecburiyetindedir” dedi.

“Sürekli olarak sandıkta milletin dediği oldu”

Kurtulmuş, anayasa değişiklik paketinin halk oyuna sunulmasının bile Türkiye demokrasisinin geldiği noktayı, olgunluğunu göstermesi bakımından önemli olduğunu belirterek, "Eğer Türkiye, çevremizdeki ülkelerden, Ortadoğu’daki, maalesef, büyük kaoslar ve krizler yaşayan ülkelerden birisi olmadıysa bundaki en önemli nedenlerin başında herhalde sandığın ortada bulunması geliyor. Türkiye, darbeler yaşadı, başbakanlar idam edildi, siyasi partiler kapatıldı, işbaşındaki iktidarlar işbaşından alaşağı edildi. Ama ne olursa olsun sonuçta sandık ortada olduğu için sürekli olarak millet kazandı, sürekli olarak sandıkta milletin dediği oldu. Türkiye’de en zor değişimler bile sandık vasıtasıyla gerçekleştirildi. Dolayısıyla biz sandığın gücüne inanırız. Sandığın gücü, milletin iradesinin yegane hakim olması anlamına geliyor. Türkiye de inşallah bu 16 Nisan’da olacağı hesaplanan bu halk oylamasıyla birlikte, egemenlik tam manasıyla kayıtsız şartsız milletin olacaktır. Millet, bu süreçte görüşünü, reyini kararını sandıkta ortaya koyacaktır” ifadelerini kullandı.

“Bu kampanya bir siyasi parti kampanyası değildir”

Referandum oylamasında fikir özgürlüğü vurgusunda bulunan Kurtulmuş açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ümit ederim ki bu seçim kampanyası aynı şekilde Türkiye demokrasisinin olgunluğuna yakışır bir şekilde sürdürülecektir. ‘Evet’ diyenler, ‘Hayır’ diyenler herkes görüşlerini ortaya koyacak, herkes özgür, açık bir seçim kampanyasının parçası olacak, tarafı olacak. Nihayetinde bu kampanya bir siyasi parti kampanyası değildir. Herhangi bir referandum paketidir, anayasa değişiklik paketidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin onaylanmasıyla ilgili bir değişiklik önerisidir. Biz bu öneriyle milletimizin büyük oranda ‘Evet’ diyeceğine inanıyoruz. Böylece Türkiye’de daha etkin bir yönetimin sağlanacağı, siyasi ve ekonomik istikrarın tam manasıyla sağlanacağı bir yönetim modeline Türkiye’nin geçeceğine yürekten inanıyorum.”

“Cumhuriyet’in nitelikleri konusunda ise en ufak bir tartışma söz konusu değildir”

Anayasa değişiklik paketiyle ilgili oylamanın rejimin mahiyetiyle ilgili bir oylama olmadığını bir kez daha hatırlatan Kurtulmuş, “Bu konuda yanlış anlaşılmaların da ortadan kaldırılması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin rejimi bellidir. Cumhuriyettir. Cumhuriyet konusunda, Cumhuriyet’in nitelikleri konusunda ise en ufak bir tartışma söz konusu değildir. Böyle bir teklif söz konusu değildir. Şu andaki halkın önüne gelecek olan bu anayasa değişiklik paketinde de rejimin mahiyetiyle ilgili en ufak bir şey ne teklif edilmiştir ne ihsas edilmiştir. Dolayısıyla burada sadece ve sadece bir yönetim sistemi değişikliğine gidilecek. Bununla ilgili bir düzenleme yapılacak. Halkımızın da bu konuda oy vereceği, karar vereceği kanaatindeyiz” diye konuştu.

“Seçim kampanyası bir şenlik havasında geçsin”

Son olarak kampanya dönemi hakkında temennilerinden bahseden Kurtulmuş, kampanyanın ötekileştirme olmadan yapılmasının önemli olduğunu hatırlattı. Kurtulmuş, "Seçim kampanyası bir şenlik havasında geçsin. Seçim kampanyasında herkes istediğini rahatça ortaya koysun, konuşsun, karşı taraftaki ötekileştirmeden hakaret etmeden insanlara gruplara farklı siyasi partilere haddini aşan, maksadını aşan sözler söylemeden bu kampanyayı inşallah yürütelim ve Türkiye demokrasisinin önemli bir sınavını daha başarıyla vermiş olalım. İnşallah 16 Nisan akşamında da Türkiye, yeni bir dönemin başlangıcını yapacaktır. Yeni bir yönetim sistemiyle etkin ve hızlı bir yürütme mekanizmasına kavuşacaktır” dedi.

Kurtulmuş, valilik ziyaretinin ardından Cuma namazını protokol üyeleri ile birlikte tarihi Ulu Cami’nde kıldı.

Gökten Ceylan - Hayati Kanat