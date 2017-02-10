Kurtulmuş çeşitli temaslarda bulunmak üzere öğlen saatlerinde Afyonkarahisar’a geldi. Kentte ilk olarak Vali Aziz Yıldırım’ı makamında ziyaret eden Kurtulmuş burada gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak sorularını yanıtladı. Kurtulmuş bir gazetecinin, “Efendim, El Bab’da Rus savaş uçakları Türk askerlerinin bulunduğu binayı vurması sonucu şehitlerimiz var. Rusya Devlet Başkanı Putin,Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti ve olayın kaza olduğunu belirtti. Olayla ilgili yanlış koordinasyon olduğu yönünde iddialar var, olayla ilgili yeni bir gelişme var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

"Fırat Kalkanı Operasyonu, Türkiye’nin ulusal güvenliğinin ana unsurlarından birisidir. Türkiye’nin, laf olsun diye Suriye’de herhangi bir yerde toprak el edelim diye bu operasyonu yapmıyor. Hatırlayın, Kilis’e ve diğer şehirlerimize sürekli oradan atılan bombalar, füzeler ve sürekli taciz edilen Türkiye’nin şehirleri vardı. Bir taraftan DEAŞ ve bir taraftan PYD-PKK unsurları sınırdan Türkiye’nin ulusal güvenliğine karşı ciddi tehdit oluşturuyorlardı. Fırat Kalkanı Operasyonu’nun ana amacı ortaya çıkan bu tehdidin tamamıyla yok edilmesi ve bertaraf edilmesidir. Ayrıca orada bazı unsurlarının, terör örgütlerinin tamamen temizlenerek 5 bin kilometrekarelik bir alanında Türkiye’ye zarar vermeyecek, terörden bütünü ile temizlenmiş bir alan haline gelmesidir” dedi.

“Rusların da teyit ettiği gibi tamamen bir kaza sonucu ortaya çıkmış bir olaydır”

Rusya'ya ait bir savaş uçağının yanlışlıkla Türk askerlerinin bulunduğu binayı vurması olayının tamamen bir kaza olduğunu, nedenlerinin Türkiye tarafından da hatırlatıldığını belirten Kurtulmuş, “Ne yazık ki sahada çok yoğun bir mücadele veriyor askerlerimiz. Burada şehit olan bütün askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. El Bab’da şehit olanlarla Afyonkarahisar’da, Dumlupınar’da, Sakarya’da, İnönü Meydan Muharebesi’nde şehit olanlar arasında bir fark yoktur. Ya da Cizre’de, bir başka yerde şehit olan kardeşlerimiz, evlatlarımız arasında fark yoktur. Her birisi vatan savunması için şehit düşmüş mübarek insanlardır, mübarek kardeşlerimizdir. Allah makamlarını ali eylesin, cennetle mükafatlandırsın. Dünkü olay, tamamen, Rusların da teyit ettiği gibi tamamen bir kaza sonucu ortaya çıkmış bir olaydır. Sayın Putin’in, Sayın Cumhurbaşkanı’mızı arayıp taziyelerini bildirmesi ve olayın kazaen vuku bulduğunu ifade etmiş olması, bu konuda Rusların yaklaşımını ortaya koyması bakımından önemlidir. Bizim açımızdan olay, bütünüyle aydınlatılmaya çalışılıyor, araştırılıyor. İlk bilgiler, koordine yanlışlığı, yanlış bir koordinasyon. Herhangi bir şekilde maalesef istem dışı medyana gelmiş bir olaydır. Bütünüyle bir kazadır, ilk bilgilere göre. Ama bunun nasıl vuku bulduğu, bu aradaki koordinasyon meselesinin nasıl bu kadar atlandığı da ortaya konulacaktır” şeklinde konuştu.

“Ümit ediyorum, en kısa zamanda El-Bab operasyonu başarıyla sonuçlanacak”

Kurtulmuş, olayla ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Şimdi orada mücadelede anlaşılıyor ki çok daha yakın bir koordinasyona ihtiyaç var. Gerek ittifak güçleriyle gerek Rusya ile diğer güçlerle Türkiye’nin, bundan sonraki operasyonlarda çok daha yakın bir koordinasyon içerisinde çalışması, Türk ordusu orada sahada Özgür Suriye Ordusu’na destek verirken de başta Rusya ve koalisyon güçleri olmak üzere bütün ülkelerin de hassasiyetle konuya yaklaşmaları, orada var olan Türk unsurlarına en ufak bir zarar vermeyecek şekilde onların da yüksek bir koordinasyonla çalışmaları şarttır. Ümit ediyorum, en kısa zamanda El-Bab operasyonu başarıyla sonuçlanacak. Fırat Kalkanı Operasyonu’nda Türkiye, planladığı hedeflerine tamamına ulaşmış olarak operasyonun da en kısa zamanda bitmesini temenni ediyoruz. Bir kere daha şehitlerimize Allah’tan rahmet, Türk Silahlı Kuvvetlerimize üstün başarılar diliyorum. Oradaki unsurlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah Türk Silahlı Kuvvetleri üzerlerine düşen sorumluluğu kahramanca yerine getirecek ve en kısa süre içerisinde başarıyla bu operasyonu sonuçlandıracaktır.”

Gökten Ceylan