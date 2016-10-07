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Nuri Çınar Avrupa’da ringe çıkacak

23 yaşındaki Aliağalı Milli Sporcu Nuri Çınar, Slovenya’da yapılacak olan Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Nuri Çınar Avrupada ringe çıkacak

07 Ekim 2016 17:12

2011 yılında Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa üçüncülüğü, 2012 yılında Türkiye şampiyonluğu ile Dünya ikinciliği, 2013’te Türkiye ikinciliği, defalarca İzmir ve Ege Bölgesi şampiyonlukları bulunan 23 yaşındaki Aliağalı Milli Sporcu Nuri Çınar, Avrupa’da milli formayı bir kez daha giyecek. Aynı zamanda Aliağa Demirspor Kulübü’nün de sporcusu olan Çınar, Slovenya’da yapılacak olan Avrupa Kick Boks Şampiyonası’na katılarak 84 kiloda büyükler kategorisinde yarışacak.

Şampiyon olabilmek için çok çalıştığını ifade eden Çınar, “Bu spora 15 yaşından beri ilgi duyuyorum. 17 yaşında da milli oldum. Maddi zorluklara rağmen hedeflerimden hiçbir zaman vazgeçmedim. Aldığım başarılardan ötürü Aliağa Belediye Başkanı sayın Serkan Acar, bana her zaman destek verdi. Ben de Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi ve Aliağa’yı en iyi şekilde temsil etmek ve oradan şampiyon olarak dönmek istiyorum. İleri de dünya şampiyonu olmak ve Türkiye’nin gururu olmak istiyorum” dedi.

Aliağa Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman destek verdiklerini belirten Aliağa Belediyesi Spor Sorumlusu Bilal Özkurt, “Nuri Çınar, Kick Boks’ta çok yetenekli çok değerli bir sporcudur. Kendisini bu spora adamış birisidir. Yurt içinde ve yurt dışında katıldığı tüm turnuvalardan derece ile dönen bir sporcudur. Slovenya’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası’nda kendisine başarılar diliyoruz. Umuyoruz ki Nuri, oradan da çok iyi bir derece ile dönecektir” dedi. 

Nimet Ergün

Etiketler: Nuri Çınar


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