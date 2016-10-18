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Nusaybin’de patlama: 2 ölü

Mardin’in Nusaybin ilçesinde yasaklı mahallelerden getirilen molozların döküldüğü alanda demir arayan 1’i çocuk 2 kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan patlamada hayatını kaybetti.

Nusaybinde patlama: 2 ölü

18 Ekim 2016 17:48

Olay, Nusaybin ilçesi Yenişehir ve Dicle mahalleleri arasından geçen uluslararası İpekyolu kenarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hamit Çevik (23) ve Kadri Barak (14), yasaklı mahallelerden buraya dökülen moloz yığınlarının arasında demir topladıkları sırada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlama yaşandı. Patlamada ağır yaralanan Çevik ve Barak, olay yerine çağrılan ambulanslarla Nusaybin İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Patlamanın ardından olay yerine gelen polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, incelemelerde bulundu. Polisin, patlamaya teröristler tarafından binalara tuzaklanan el yapımı patlayıcının neden olduğu ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi. 

Abdullatif Altunkaynak - Neriman Çelebi
 

Etiketler: nusaybin


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