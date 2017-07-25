Nusaybin'de teröristlerin kullandığı tünel bulundu

Nusaybin ilçesinde teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için ilan edilen sokağa çıkma yasağında sürdürülen meskun mahal operasyonlarının ardından temizlenen mahallelerde yasak kaldırıldıktan sonra arama tarama operasyonları devam ediyor. Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yasağın kaldırıldığı Zeynelabidin Mahallesi'nde yapılan arama tarama faaliyetlerinde bir mezarlığın altında tünel bulundu. Tünelin Suriye sınırına kadar giden kanalizasyonla bağlantılı olduğu tespit edildi. Teröristlerin güvenlik kuvvetleri ile çatışmaya girdikten sonra bu tünelden girip, bağlantılı olduğu kanalizasyondan sınırı geçtikleri tahmin ediliyor.

Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede Zeynelabidin Mahallesi'nde bulunan Kanika Mezarlığı'nda tespit edilen tünelin mezar duvarının iç kısmından başladığı ve mezarlık içinden geçerek sınır hattına uzanan kanalizasyon hattına bağlantılı olduğunu tespit edildi. Tünelin bağlantılı olduğu kanalizasyon hattının ülke sınır hattında mayınlı bölge olan alana çıktığı tespit edildi.

Tünelin bulunduğu bölgede incelemelerin devam ettiği belirtildi.