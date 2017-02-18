Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesi Koruköy Mahallesi’nde çıkan çatışmaya ilişkin açıklama yaptı. Operasyon sırasında çıkan çatışmada bir polisin yaralandığı doğrulanırken, çatışmada ayrıca üst düzey 2 PKK’lı teröristin de öldürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, “17 Şubat 2017 günü Nusaybin ilçesi Koruköy Mahallesinde, çıkan çatışmada üst düzey (2) bölücü terör örgütü mensubu 1 adet M-16 ve 1 adet MP-5 silahı ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Operasyonda 1 kahraman polis özel harekat mensubu arkadaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Operasyon halen devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.

Mehmet Salih Keskin