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Nusaybin’den Suriye’ye uzanan tünel bulundu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Suriye’ye uzanan 400 metre uzunluğunda bir tünel bulundu.

Nusaybinden Suriyeye uzanan tünel bulundu
Nusaybin’den Suriye’ye uzanan tünel bulundu - Foto Galeri

03 Kasım 2016 21:09

Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Suriye ile 151,6 km sınırı olan ilimizin sınır güvenliğini sağlamak maksadıyla, Valiliğimiz ve Mardin MİT Bölge Biriminin koordinasyonunda, 70’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının da katkılarıyla yürütülen yoğun çalışmalar neticesinde; 03.11.2016 günü Suriye/Kamışlı’da faaliyet gösteren PKK/KCK, PYD/YPG terör örgütü mensuplarınca ilimiz Nusaybin ilçesine kadro-malzeme aktarmak maksadıyla kazılmış toplamda 400 metre uzunluğunda olan ve sınırımızı 50 metre geçen, içerisinde patlayıcıların olduğu değerlendirilen tünel bulunmuş olup; güvenlik birimlerimizce bahse konu tünelin imhasına yönelik çalışmalara başlanmıştır” denildi.
Açıklamada, güvenlik birimlerince sınır güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız olarak sürdürüldüğü belirtildi. 

Mehmet Salih Keskin
 

Etiketler: Suriye, tünel


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