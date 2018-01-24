O anneye 5 buçuk yıl hapis isteği

Zonguldak’ın Gökçebey İlçesinde esnaflık yapan Erdem Tülübaş, eşinin kızları Esila'yı dövdüğünü evin salonuna yerleştirdiği güvenlik kamerasıyla görüntüledikten eşinden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Tuğba Tülübaş'a savcı, 3 ay evden uzaklaştırma cezası vererek serbest bıraktı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Savcısı, Tuğba Tülübaş hakkında iddianame hazırladı.

“5,5 Yıl Hapsi istendi”

Gökçebey Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Tuğba Tülübaş hakkında 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlali' ve 'alt soya karşı kasten yaralama' suçlarından 5,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede "Görüntüler izlendiğinde şüpheli annenin çocuğuna birden fazla kez terbiye sınırlarını aşacak ve vücuduna acı verecek nitelikte darp ve cebir uyguladığının görüldüğü, ayrıca şüpheli annenin alt soya karşı kasten yaralama ile aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçlarını işlediği yönünde yeterli şüpheye ulaşıldığından üzerine atılı suçtan yargılanarak eylemine uyan sevk maddelerince cezalandırılmasına kamu adına talep olunur” denildi.

“Tedavi görüp kızımı almak istiyorum”

Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Tuğba Tülübaş’ın ifadesine yer verildi. Tülübaş, emniyetteki ifadesinde Sinirlendiği zaman her annenin çocuğuna uygulayacağı şiddet kadar çocuğuna şiddet uyguladığını, bu şiddetten kastının kızının kalçasına hafif vurmak olduğunu, kızına şiddet uygulamadığını, eşinin kızını alarak kendisinden boşanmak için bunları yaptığını söyledi. Tuğba Tülübaş, tedavi görüp kızını almak istediğini anlatarak, yaptıklarından utandığını da söylediği iddianamede yer aldı.

Sertaç Özdemir