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O babaya ceza

Bursa’da, 10 yaşındaki oğlunun araba kullanırken görüntülerini çekip sosyal medyada paylaşan babasına ceza yağdı. M.K. isimli kişiye ulaşan polis, ehliyetsiz araç kullanmaya izin verdiği için bin 698 lira para cezası kesti. M.K. ayrıca 2 yıl hapis talebiyle yargılanacak.

O babaya ceza

04 Ekim 2016 08:36
O babaya ceza - Tıkla İzle

Geçen cumartesi günü, 10 yaşındaki bir çocuğun spor araba kullanırken babası tarafından çekilip sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, görenleri şaşkına çevirdi. Bir süre sonra küçük çocuğun babası, oğlunun görüntülerini kaldırmak zorunda kaldı. Sosyal medyadaki görüntülerden küçük çocuğun babası olduğu öğrenilen M.K.(44) isimli şahsı tespit eden Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K.’ye 2913 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 36. bendine göre bin 698 lira para cezası kesti. Ayrıca M.K.'ye Türk Ceza Kanunu'nun 179. maddesinden adli işlem yapıldı. M.K., iki yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak. 

Etiketler: bursa, O babaya ceza


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