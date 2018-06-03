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O bahçe sahibi yaşadıklarını İHA'ya anlattı

Bilecik'te bahçesinden erik yiyen jandarmanın bıraktığı notu ve parayı bulunca büyük şaşkınlık yaşayan ve hemen altındaki numarayı arayarak, "İstediğiniz zaman erik ve kiraz yiyebilirsiniz" diyen Engin Yağcı, İHA muhabirine konuştu.

O bahçe sahibi yaşadıklarını İHAya anlattı

03 Haziran 2018 11:54
O bahçe sahibi yaşadıklarını İHA'ya anlattı - Tıkla İzle

Bilecik merkez Deresakarı köyünden Erenköy-Kuyubaşı köyü yolu üzerindeki 13 dönümlük erik ve kiraz bahçesine gelen Engin Yağcı, bir erik ağacı üzerinde sallanan bir yazı gördü. Baktığında şeffaf dosya içerinde yazı ve bir miktar para bulan Yağcı, yazılan notu okuyunca duygulandı. O günü İHA muhabirine anlatan Yağcı, "Geçen kiraz toplamaya geldiğimde erik ağacında bu kağıdı buldum. Dikkatimi çektiği için de 10 lira 50 kuruş para vardı. İçinde ‘Ağabey hakkını helal et, biraz eriklerinden yedik, bir miktarda para bıraktık jandarma’ diye bir not bulduk. Üzerinde telefon numarası vardı. Arkadaşı aradım. Her zaman buradan kiraz yiyebileceklerini, erik yiyebileceklerini, para koymalarına gerek kalmadığını, para bırakmamalarını, bıraksalar da kabul etmeyeceğimi söyledim. O da 'Allah razı olsun' dedi ve teşekkür etti. 'Bundan sonra geçerken ağabey yeriz, Allah razı olsun' dedi" diye konuştu.

"Çok duygulandım" 

Yazıyı okuduğunda çok duygulandığını anlatan Yağcı, "Ben yazıyı gördüğüm zaman gerçekten çok duygulandım. Bunu bir jandarmanın, askerin yapması zaten kendileri bizim için çok özveride bulunuyorlar. Gerçekten aradım. Dedim kendisiyle konuştuk. Babama söyledim, arkadaşlarıma söyledim. Herkes çok duygulandı ve babam kesinlikle kimsenin hiçbir zaman buradan para almamasını istedikleri kadar da yemeleri için onlara telkinde bulundu" dedi.  

Cem Kaan Toka

 

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