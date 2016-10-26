Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Beybahçe Mahallesi’ndeki kına gecesinde terör örgütü DAEŞ mensuplarınca intihar saldırısı gerçekleştirilmiş, saldırıda 56 kişi hayatını kaybetmiş ve 94 kişi de yaralanmıştı. Saldırının ardından DAEŞ’in faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, MİT, EGM İstihbarat ve çeşitli makamlardan gelen istihbari bilgilerde, Alevi Kültür Derneği/Cem evine canlı bomba intihar saldırısı şeklinde eylem yapılacağı, bu eylemin imkan bulunması halinde yoğun katılımın olacağı ’aşure gününde’ gerçekleştirileceği şeklinde bilgiler elde edilmişti. Risk unsurlarının ortadan kaldırılması ve suç işleyebilecek kişilerin yakalanmasına yönelik 28.09.2016 ve 05.10.2016 tarihleri arasında DAEŞ terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyette bulunan ve bulunacak şahısların tespiti ve yakalanmalarına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında 19 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şahıslar sorgularının tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarıldı.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, Şahinbey ilçesi 25 Aralık Mahallesi’nde DAEŞ mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen depo görünümlü bir iş yerinde yapılan aramada 15 kilo patlayıcı madde (TNT), 9,5 kilo anti tank mayını, 2 adet boş kullanıma hazır canlı bomba yeleği, 90 adet bomba patlayıcısının etkisini ve sonucunu artırmaya yarayan malzemede kullanılan metal çubuk, 46 adet başlatıcı kapsül, 6 adet canlı bomba başlatma butonu, 6 adet el bombası fünye tapa grubu, bomba yapımında kullanılan parçalar halinde kablo, yapıştırıcı, metal kesme makinesi, parça tesirli malzemeler, bombanın parça tesirini artırmak için kullanılan çok sayıda vida ve dübel gibi malzemeler ele geçirildiği bildirildi.

ÖZEL HAREKATÇILARIN ŞEHİT OLDUĞU KAZA

Açıklamada, 16.10.2016 tarihinde eylem risklerinin tespitine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli bir şahsın kuşku uyandıracak şekilde, elinde taşıdığı çantayla Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi’nde bir bina içerisine girdiği, akabinde elinde şüpheli görülen çanta olmadan dışarıya çıktığının tespit edildiği bildirildi. Şahsın yakalanmasına yönelik başlatılan operasyon ile Suriye uyruklu A.M.N. isimli şahıs olduğu değerlendirilen kişi yakalandı. Şüpheli şahıs ile olay mahallinde anında yapılan mülakatta sorulan sorulara cevap vermemesi üzerine şahsın elindeki çantayı hangi daireye ya da binada nereye bıraktığını öğrenmek için çalışma başlatıldı. İstihbari bilgiler neticesinde, taşıdığı çantayı bulmaya yönelik binada operasyon yapmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü birimleri, ambulans, itfaiye, doğalgaz gibi kurumlar ile koordineli bir çalışma gerçekleştirildi. Açıklamada, “Alınan emniyet tedbirleri kapsamında Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli tarafından çevre ve bina içi emniyeti alındıktan sonra usulüne uygun olarak, binada üst katlardan aşağıya doğru arama yapılmış, binanın zemin katında bulunan bir stüdyo dairede ismi sonradan tespit edilen DAEŞ terör örgütü mensubu Abu Yusuf (kod) M.Ş. isimli Suriye uyruklu şahıs, canlı bomba intihar saldırısı eylemini gerçekleştirerek, operasyon yapılan hücre evinde kendisini patlatmıştır. Meydana gelen patlama olayında (3) özel harekât polisimiz şehit olmuş, (9) polis ve (4) Suriyeli uyruklu şahıs yaralanmıştır” denildi.

Patlama olayının meydana geldiği Güneykent Mahallesi’ndeki hücre evinde yapılan aramalarda ise 1 adet Kaleşnikof marka uzun namlulu silah, bu silaha ait şarjör, çok sayıda fişek ve bomba malzemesi elde edildi.

İHBAR GELDİ

16.10.2016 tarihindeki bu patlama olayı ile aynı gün içerisinde, çalışma ve tedbirlerin devam ettiği esnada, 155 Polis İmdat hattına yapılan ihbar ile 2015 yılı Ekim ayında Ankara ilinde meydana gelen Gar Saldırısı olayının faillerinden, terör nitelikli arananlar listesinde “turuncu bülten” ile aranan DAEŞ terör örgütü sorumlularından Mehmet Kadir Cabael isimli şahsın saklandığı hücre evi ile ilgili bilgiler elde edilmesi üzerine ikinci operasyon için hazırlık yapıldı. Yapılan ihbarda bildirilen Şehitkamil ilçesi Burak Mahallesi’ndeki hücre evine yönelik operasyon yapmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü birimleri ve ilgili kurumlarla koordineli olarak bir çalışma başlatarak, gerekli emniyet tedbirler alındı.

Açıklamada, operasyon yapılacak bina ve dairenin belli olması sebebiyle, usulüne uygun çevre emniyeti alındığı, hedef bina karşısındaki 2 noktaya keskin nişancı yerleştirildiği de hatırlatıldı. Açıklamanın devamında, “Yine bu bina ve daireyi görerek müdahale edebilecek bir noktaya sütre kullanılarak gizlenmek suretiyle, nokta atış yapabilen kobra tipi araç ve personel yerleştirilmiştir. Şahıs silahlı olarak görüldüğü bir anda kobra araçtan silahla müdahale edilmiş, bilahare evin kapısı korteks malzeme ile patlatılarak eve usulüne uygun olarak girilmiş, evin içinde çıkan silahlı çatışma neticesinde şahıs ölü olarak ele geçirilmiştir. İkamet içerisinde Mehmet Kadir CABAEL isimli şahsın eşi ve (2) çocuğu sağ olarak ele geçirilmiş ve çocuklar muhafaza altına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

Hücre evinde yapılan aramada ise 1 adet uzun namlulu M16 görünümlü av tüfeği ve bu tüfeklere ait 86 adet fişek, 1 adet dürbün, 2 adet av tüfeği şarjörü, 1 adet demir kesme makası, 20 adet metal parça, 6 adet bombanın parça tesirini artırmak için kullanılan metal çubuk, bilgisayar, cep telefonu, flaş bellek vb. dijital malzemeler ve 5 bin 540 TL para ele geçirildi.

OPERASYONDA 20 GÖZALTI

Operasyondan sonra devam eden çalışmalar neticesinde toplam (20) şahıs yakalanmış, yakalanan şahısların ikamet, iş yeri ve üst aramalarında, 2 kg ağırlığında TNT patlayıcı madde, 2 adet 60 cm. uzunluğunda infilak fitili, 2 kilogram bombanın parça tesirini artırmak için kullanılan metal parçalar, 1 adet telsiz ve bilgisayar, cep telefonu, flaş bellek vb. dijital malzemeler ele geçirildi.

MEHMET KADİR CEBAEL’İN KINA GECESİ SALDIRISI İLE BAĞLANTILI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Açıklamada, şüpheli olarak yakalanan ve gözaltına alınan şahıslar ile yapılan mülakatlar ve istihbari çalışmalar sonucunda 20.08.2016 tarihinde kentte meydana gelen düğünde canlı bomba intihar saldırısı sonucu 56 kişinin hayatını kaybettiği, 94 kişinin de yaralandığı olay ile ilgili bağlantı ortaya çıktı. Kına gecesinde kendini patlatan canlı bombanın Mehmet Kadir Cebael’in talimatıyla patlamayı gerçekleştiği belirlendiğini anlatılan açıklamada, “M.Ş.E. tarafından, Mehmet Kadir CABAEL’in talimatı ile düğün patlama olayından yaklaşık 1 ay kadar önce canlı bomba eylemini gerçekleştirecek örgüt üyesinin ilimiz otogarına gelerek taksi ile Gazikent mahallesine gittiği, buradan M.Ş.E. tarafından Mehmet Kadir CABAEL’in evine götürüldüğü ve eylemci şahsın (22-23) yaşlarında uzun saçlı, kirli sakallı Türkçe konuşan bir şahıs olduğu tespit edilmiştir. Kendini patlatan kişinin (1) ay kadar Mehmet Kadir Cabael’in yanında kaldığı, dini ve eylem yönünden motive edildiği, Mehmet Kadir Cabael’in M.Ş.E.’ye ‘eylemi yapacak kişi sabırsızlanıyor, vazgeçebilir, bir yer bulun, amel yapalım’ dediği, olay günü de Ahmet’in (A.K. olduğu tespit edildi) hazırladığı yeleği aldığı, eylemciye giydirdiği, koli bandıyla vücuduna sardığı, üzerine gömlek ve ceket giydirdiği, ayrıca sakat görünmesi için kolunu da sardığı, sonra ona “bombayı patlatmadan evvel kollarını kaldır ki etkili olsun” dediği, bir taksiye bindirerek daha sonra Suriye’deki irtibat kurduğu kişiye bilgi verdiği, karşıdaki şahsın da “erkekler nerede çoksa oraya eylem yapsın” dediği, Mehmet Kadir Cabael’in de eylemciye bu şekilde talimat verdiği tespit edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

KINA GECESİNE SALDIRI ANI

Açıklamada, DEAŞ üyelerinin patlama gecesi ve sonrasındaki görüşmeleri ile ilgili de bilgiler verildi. Açıklamada, “Şüphelilerden M.Ş.E., M.Ç., A.K. ve A.Ç. A.Ç’nin patlama günü ikametine gelerek elbiselerini değiştirdiği, motosiklet kaskını kırıp hepsini çöpe attığı, diğer şüphelilerle görüştüğü isimli şahısların keşif faaliyetlerinde bulunduğu, eylemde kullanılacak patlayıcı ve malzemeleri bu şahıslar ile birlikte H.P. ve M.K isimli şahısların, Mehmet Kadir Cabel’in talimatları doğrultusunda lojistik ve ikmalini sağladıkları, muhafaza ettikleri, bu faaliyetleri yürütmek için depo kiraladıkları tespit edilmiş olup, düğün patlama olayında eylemci ile müşterek hareket ettikleri değerlendirilmektedir. Mehmet Kadir Cabael ile M.Ş.E kendi aralarında yaptıkları konuşmada, patlama olayının olduğu kına gecesini kastederek) M.Ş.E.’nin “bir şehit var, çok sayıda ölü var” dediği, Mehmet Kadir Cabael’in de “Doğrudur çok ecir kazandın, Allah senden razı olsun, demiri kesen Ahmet büyük kesmiş, bize yeni bir Kürt düğünü bulun” dediği tespit edildi. Ankara’da ki patlamada kullanılan bombayı kendisinin hazırladığını, bu nedenle polis tarafından arandığını, o patlamadan dolayı yakalanan kişileri kastederek “Yanlış yaptılar, iki araba birleşmeyeceklerdi, beni dinlemediler, yakalandılar” dediği belirlendi. “Hacı Ali’nin tarlasındaki malzeme hala gömülü duruyor mu?” diye sorduğu, M.Ş.E.’nin de “evet hala gömülü” dediği, Mehmet Kadir Cabael’in “ellemeyin orada kalsın” dediği tespit edilmiştir. Hacı Ali diye belirtilen şahsın H.P. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Yer gösterme sonucu 23.10.2016 tarihinde H.P.’ye ait olan tarlada yapılan aramalarda, gömülü vaziyette (22) kg. TNT patlayıcı madde ele geçirilmiş, bu patlayıcıların Mehmet Kadir Cabael’in talimatı doğrultusunda M.Ş.E, H.P. ve M.K. tarafından gömüldüğü tespit edilmiştir” denildi.

Tüm operasyonların ardından toplam 39 kişinin gözaltına alındığı sorgu ve işlemleri tamamlanan 19’unun adli makamlara sevk edildi.