Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe gecesi Marmaris'ten Atatürk Havalimanı'na geldikten sonra devlet konuk evi üzerinde uçuş yapan ve Erdoğan'a yönelik ikinci bir suikast girişiminde bulunacağı belirtilen 'Cougar' tipi helikopterle ilgili detaylar ortaya çıktı. Helikopterin püskürtüldüğü operasyonu Eroğan'ın bizzat yönettiği öğrenildi.

ÇAĞRILARA YANIT VERMEDİ

Darbe Girişimi Komisyonu'na konuşan DHMİ Genel Müdür Yardımcısı Celal Özuğur, "Cumhurbaşkanımız havalimanına inmişti. Helikopter çağrılara cevap vermiyordu. Silahlar tam da Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu odaya çevriliydi. Cumhurbaşkanı, havalimanındaki operasyonu bizzat telefonumdan yönetti" dedi. TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu üyeleri, 15 Temmuz gecesi ele geçirilen Atatürk Havalimanı (AHL) Uçuş Kontrol Kulesi'nde önceki gece incelemelerde bulundu. Darbe gecesi havalimanında bulunan görevlileri dinleyen komisyon üyeleri, Erdoğan geldikten sonra Devlet Konukevi üzerinde uçuş yapan ve çağrılara cevap vermeyen 'Cougar' tipi silahlı helikopteri anlattı. Darbe gecesi AHL kulesinde görevli olan ekip şefi Enver Yavuz, kuledeki askerlerin ellerindeki silahların alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'na inişi yaptığını ve askeri meydandan helikopterlerin havalandığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız devlet konukevi önünde açıklama yaptığı sırada askeri helikopterler devlet konukevi üzerinde uçuş yaptılar. Çağrılara hiçbir şekilde cevap vermeyince helikopterlerin de cuntacı askerlerin elinde olduğunu anladık. Sabaha karşı 03.20'de helikopterler sürekli uçuyordu. Daha sonra jetler geldi. Düşük irtifada ses hızına çıkarak ses patlamaları meydana getirdiler" diye konuştu.

ASKERLERE TİŞÖRT GİYDİRDİLER

Öte yandan Ekip şefi Enver Yavuz, o gece kuledeki askerlerin dışarıda bekleyen halk tarafından linç edilmemesi için polisin askerleri tişört giydirerek kuleden çıkardığını da ifade etti ve "Polisimiz darbeci askerlere kesinlikle şiddet uygulamadı" dedi.

SİLAHLARI ERDOĞAN'IN ODASINA YÖNELMİŞTİ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdür Yardımcısı Celal Özuğur da o geceyle ilgili şunları anlattı: "Havalimanı girişinde tanklar yolu kapatmıştı. Kuleye geldim. İçerisi kabalalıktı. Cumhurbaşkanımızın inişine yakın bir zamandı insanlar burayı terk etmek istemiyordu. Cumhurbaşkanımızı salona aldık, ailesi başka salona geçti. O an dost olmayan helikopter üzerimizde belirince Cumhurbaşkanımızın odayı değiştirmesi için ikna ettik. Kuledeki Enver arkadaşımızla konuştu ve 'Niye indirmiyorsunuz' dedi. Enver de 'Tanımsız, hiçbir cevap vermiyor ve silahlı' dedi. Silahları da tam olarak Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu odaya doğru çevriliydi."

Cevdet Özdemir - Sabah gazetsi