O Ses Türkiye yılbaşı 2018 saat kaçta,kimler katılıyor,jüri üyeleri ?

O Ses Türkiye’nin bu akşam özel olarak yayınlacağı yılbaşı 2018 programına Türkiye’nin en ünlü isimleri katılacak. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı 2018 programına hangü ünlüler katılacak ve jüri üyeleri kimler ? Saat kaçta başlayacak. İşte birbirinden ünlü isimlerin sahne performanslarına tanıklık edeceğiniz “O Ses Türkiye 2018 Yılbaşı Özel” programı ile ilgili tüm bilgiler...

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL 2018 SAAT KAÇTA BAŞLIYOR ?



Birbirinden ünlü isimlerin sahne performanslarına tanıklık edeceğiniz “O Ses Türkiye Yılbaşı Özel” de 2018'i, bu akşam saat 20.00'de TV8'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL 2018'DE HANGİ ÜNLÜLER YER ALACAK ?

Cem Yılmaz ve Ozan Güven'in jüri olarak katılacağı yılbaşı bölümünde Cenk Tosun, Yılmaz Vural,Erkan Petekkaya,Halil Ergün, Kerem Tunçeri, Defne Samyeli, Pınar Deniz, Gizem Karaca, Ceyda Düvenci & Bülent Şakrak ve Tolga Sarıtaş sahneye çıkıp en sevdikleri şarkıları söyleyecekler. Ayrıca, Sibel Can, Aleyna Tilki ve çok yakında vizyona girecek olan Arif V 216 filminin başrol oyuncuları Özkan Uğur, Zafer Algöz ve Seda Bakan seslendirecekleri şarkılar ve sürpriz düetler ile izleyenlere keyifli anlar yaşatacak.

Birbirinden ünlü isimlerin sahne performanslarına tanıklık edeceğiniz “O Ses Türkiye Yılbaşı Özel” de 2018'i, müzik, kahkaha ve eğlence ile TV8 ekranlarında karşılamaya hazır olun! “O Ses Türkiye Yılbaşı Özel” 31 Aralık Pazar 20.00'de TV8'de.