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O yurda soruşturma: Yangın merdiveni kilitliydi

Bolu’da dün gece 125 erkek öğrencisin kaldığı yurtta çıkan yangında, yangın merdiveni çıkış kapısının kilitli olmasına öğrenciler isyan ederken, olaydan sonra yangın merdiveninin kilidi açıldı. Bolu Valiliği okul ve yurt yönetimi hakkında soruşturma açtı.

O yurda soruşturma: Yangın merdiveni kilitliydi

07 Aralık 2016 14:09

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Tabaklar Mahallesi Eflatun Sokak’ta bulunan Merkez Endüstri Meslek Lisesi Öğrenci Pansiyonu’nun çamaşırhane bölümünde çıkan yangın öğrenciler ve itfaiyenin müdahalesi sonrasında kontrol altına alınırken, pansiyonun yangın merdiveni çıkış kapısının kilitli olmasına öğrenciler isyan etti.

KİLİT AÇILDI, VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

125 erkek öğrencinin kaldığı yurtta çıkan yangın sonrasında okul yönetimi yangın merdiveni çıkış kapısının kilidini açtı. Öte yandan, Bolu Valiliği, Merkez Endüstri Meslek Lisesi yönetimi ve yurt yöneticileri hakkında soruşturma açtı.

Etiketler: bolu, soruşturma, yangın, yurt


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