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Obama, Peres’in cenazesi için İsrail’de

ABD Başkanı Barack Obama, çarşamba günü ölen İsrail’in eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres’in cenaze törenine katılmak üzere İsrail’e geldi.

Obama, Peresin cenazesi için İsrailde

30 Eylül 2016 09:55
Obama, Peres’in cenazesi için İsrail’de - Tıkla İzle

Çarşamba günü ölen İsrail’in eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres için bugün cenaze töreni düzenleniyor. ABD Başkanı Barack Obama da törene katılmak üzere İsrail’e geldi. Tel Aviv Havalimanı’na özel uçağı ile gelen Obama’ya Dışişleri Bakanı John Kerry ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin yanı sıra 33 Amerikan diplomat da eşlik ediyor. İsrail, Obama için havalimanında geniş güvenlik önlemi aldı.

Peres, bugün düzenlenecek törenle Herzl Mezarlığı’na defnedilecek. Törene, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu’nun yanı sıra Prens Charles, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, İtalya Başbakanı Matteo Renzi, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İngiltere’nin esi Başbakanı David Cameron, Almanya Başbakanı Angela Merkel katılacak.

Etiketler: ABD Başkanı Barack Obama, İsrail’in eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres


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