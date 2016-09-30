Çarşamba günü ölen İsrail’in eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres için bugün cenaze töreni düzenleniyor. ABD Başkanı Barack Obama da törene katılmak üzere İsrail’e geldi. Tel Aviv Havalimanı’na özel uçağı ile gelen Obama’ya Dışişleri Bakanı John Kerry ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin yanı sıra 33 Amerikan diplomat da eşlik ediyor. İsrail, Obama için havalimanında geniş güvenlik önlemi aldı.

Peres, bugün düzenlenecek törenle Herzl Mezarlığı’na defnedilecek. Törene, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu’nun yanı sıra Prens Charles, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, İtalya Başbakanı Matteo Renzi, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İngiltere’nin esi Başbakanı David Cameron, Almanya Başbakanı Angela Merkel katılacak.