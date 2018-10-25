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Obradovic: Anadolu Efes kazanmayı hak etti

Obradovic: Anadolu Efes kazanmayı hak etti
Obradovic: Anadolu Efes kazanmayı hak etti

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, Anadolu Efes’in galibiyeti hak ettiğini söyledi.

THY Euroleague'nin 4. haftasında Anadolu Efes evinde Fenerbahçe'yi 89-84 mağlup etti.

Müsabaka sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Anadolu Efes'i tebrik ederek, “Kazanmayı gerçekten hak ettiler. Çok iki farklı maç oynadık. İlk yarıda iyi oynamamıza rağmen devre arasında savunmamızın kötüleştiğini ve Efes'in enerjiyle oynayan bir takım olduğunu ve bırakmamız gerektiğini söyledim. Bugünkü sonucun neden olduğunu bulmamız gerek. Maçın 40 dakika olduğunu tekrarlamak çok kolay. İkinci yarıda hiç pozitif bir reaksiyon gösteremedik. Kazanmayı hak ettiklerini düşünüyorum” dedi.

Ozan Buğra Koşar
 

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