Diğer
Kategoriler

Obradovic: 'Çok önemli bir galibiyetti'

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, maçın son dakikalarına doğru hücumda inişli çıkışlı bir oyun sergilemelerine rağmen önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Obradovic: Çok önemli bir galibiyetti

09 Şubat 2018 22:59

Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague’in 22. haftasında sahasında karşılaştığı Brose Bamberg’i 77-69 mağlup etti. Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, “Her maçta olduğu gibi bu mücadele de sonuna kadar önemliydi. Karşılaşmaya en iyi şeklide hazırlanmaya çalıştık. İki maç arasında bazı farklar var. Özellikle Almanya’daki maça bakarsak. Bunu anlamaya çalıştık ve birçok dakika iyi basketbol oynadık. Çok fazla iniş ve çıkışlar oldu yine özellikle son dakikalarda niye hücumda öyle oynadık anlayamadım. Brose çok iyi bir takım ve özellikle ilk yarı savunmayı çok iyi oynadılar. Bizim için önemli bir galibiyet oldu, oyuncularımı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos’un takımı Euoleague’den çekeceği yönündeki haberler hakkında da konuşan deneyimli koç, “Orası 3 yıl çalıştığım bir kulüp. Panathinaikos’suz bir Eurolegaue imkansız. Hala da çok seviyorum” şeklinde konuştu.

Uygar Aydın - Ozan Buğra Koşar

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç