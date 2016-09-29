Fenerbahçe Basketbol Takımı oyuncuları ve teknik heyeti, THY Euroleague, Basketbol Süper Ligi tarafından dijital medya partneri Redbull.com'un desteğiyle Ülker Sports Arena Metro Enerji Spor Salonu’nda düzenlenen medya günü etkinliğine katıldı. Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Deneyimli çalıştırıcı, Bu seneki hedeflerinin iyi basketbol oynamak ve taraftarlarını memnun etmek olduğunu belirtti.

“Taraftarlar için çok iyi olacak”

Yeni Euroleagu formatı hakkında açıklamalarda bulunan Obradovic, “Taraftarlar için çok iyi olacak. Çünkü bütün takımları izleyecekler. Haftada iki Euroleague maçı oynayacağız. Oyuncular açısından çok zor bir sezon olacak ama bunun üzerinde çalışıyoruz. Hepimiz için yeni tecrübe. Yaşadıkça göreceğiz” şeklinde konuştu.

“Geçen seneki kadroyu korumak önemliydi”

Takımı yeterli bulduğunu söyleyen Başantrenör Obradovic, “Geçen seneki takımı korumak bizim için çok önemliydi. NBA’den teklif alan birçok oyuncu vardı. Hepsi bizde kalmak istedi. Bu da bizi çok sevindirdi” ifadelerini kullandı.

“Final-Four’un nerede yapılması fark etmiyor”

Final-Four’un İstanbul’da yapılacak olması için deneyimli başantrenör, “Sonuçta nerede olursa olsun, biz her yerde motive oluyoruz. Bizim için fark etmiyor. Hedeflerimiz aynı. Avrupa’da olsa burada da olsa aynı kıtada oluyor aslında. Bu yüzden çok fark etmiyor bizim için” diye konuştu.

“Kombine satışlarından son derece memnunum”

Taraftarlarının desteğinin özel bir şey olduğunu ifade eden Obradovic, "Birçok başarı onlar sayesinde oluyor. İnşallah aynı şekilde bizi desteklemeye devam ederler ve takımda başarılı olmaya devam eder. İlk geldiğim günde ne büyük hedefim bu salonu dolu görmekti. O yüzden kombine satışlarından son derece memnunum. Özellikle genç taraftarımızda yararlanabiliyor. Bizim için çok güzel bir şey” dedi.

Oğuzhan Ort - Mehmet Selman Bektaş - Mehmet Şirin Topaloğlu