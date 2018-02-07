Ocak ayı ekonomi başlıkları belirlendi

Medya Takip Merkezi (MTM), Ekonomi Gazetecileri Derneği için yılın ilk ayının ekonomi verilerini açıkladı. Afrin operasyonun başlamasıyla birlikte ekonomi üzerindeki etkileri de konuşulmaya başlandı. Çanakkale'de AK Parti Çanakkale 6'ncı Olağan İl Kongresi'ne katılan Başbakan Binali Yıldırım, "Afrin operasyonu ekonomiyi olumsuz yönde etkileyebilir mi?" sorusuna yönelik açıklama yaptı. Yıldırım, Afrin operasyonunun, Fırat Kalkanı gibi bir operasyon olduğunu söyleyerek, ekonomiyi olumsuz etkilemeyeceğini belirtti. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’te Afrin'e yönelik yapılan harekatın ekonomiye etkilerinin son derece sınırlı olacağı yönünde açıklamada bulundu.

Dolar genel olarak düşük seviyelerde ilerledi

Jeopolitik gelişmelerle paralel ilerleyen dolar kurunda düşüş etkili oldu. Afrin operasyonu sonrasında ilk işlemlerde 3,85'i gören dolar, 3,79'un altını test etti. Operasyonun etkileri sürerken, analistler tarafından yapılan açıklamalar operasyonun terör etkisini azaltacağına ilişkin beklentilerle TL’ye olan ilgilinin arttığı yönünde oldu. Dolar, ay boyunca medyada 102 bin 566 haber ile ekonomide en çok konuşulan başlık oldu.

İhracat yeni yıla olumlu başlangıç yaptı

Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı. Ocak ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 artarak 12,2 milyar dolar oldu. Böylece ihracat tarihindeki en iyi üçüncü Ocak ayı rakamı elde edilmiş oldu. Verilere göre otomotiv sektörü en fazla ihracat yapan sektör olurken, 12 aylık ihracat da yüzde 10,1 artarak 158 milyar dolara ulaştı. MTM tarafından hazırlanan rapora göre, Ocak ayı boyunca ihracatla ilgili medyada 83 bin 476 haberin yer aldığı tespit edildi.

Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, Ocak ayında yüzde 1,02 artarken, yıllık bazda yüzde 10,35 oldu. Ocak ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 25,11 ile salatalıkta, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14,41 ile karnabaharda oldu. Rapora göre, aylık en yüksek artış yüzde 2,96 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda olurken yıllık en fazla artış yüzde 16,02 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ocak ayı enflasyon oranlarının, beklentileri doğrultusunda geldiğini belirtti. Ayrıca, akaryakıt fiyatlarındaki vergi indirimleri gerçekleşmesi durumunda, enflasyondaki düşüşün daha da yüksek olacağı yönünde açıklama yaptı. Ekonominin en çok konuşulan başlıklarından olan enflasyon, 41 bin 964 habere konu olarak medyada yer aldı.

Bankalar faiz kararlarında değişime gitmedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2018 yılının ilk toplantısında faizlerde değişiklik yapmadı. Merkez Bankası Aralık ayı toplantısında GLP borç verme faiz oranını yüzde 12,25'ten yüzde 12,75'e yükseltmişti.

ABD Merkez Bankası (FED), düzenlediği toplantı sonucunda kararını açıkladı. FED toplantısından faizlerin oybirliği ile sabit tutulması kararı çıktı. Böylece faiz oranı, Aralık ayındaki son toplantıda yapılan 25 baz puanlık artışla yüzde 1.25-1.50 aralığında kalarak değişmedi.