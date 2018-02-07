Ocak ayında medyada en çok Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz konuşuldu

Medya takibinin önde gelen kurumu Ajans Press’in, araştırmasına göre 2018’in ilk ayında kanalların dizi performansları da dikkat çekti. Reyting yarışı kıyasıya rekabete sahne olurken, medyanın en çok konuştuğu diziler de belli oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, Ocak ayında 376 yazılı basın haberine konu olarak en çok konuşulan dizi oldu.

TRT 1’de yayınlanan Diriliş Ertuğrul, 315, Vatanım Sensin dizisi için 204 haber çıkışı tespit edildi. Listede 181 habere konu olan Ufak Tefek Cinayetler, hakkında 141 haber çıkan Bizim Hikâye dizisi de yer aldı. Sevilen dizi Çukur ise, 128 haberle medyada karşımıza çıktı.