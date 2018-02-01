Ocakta ihracatçının yüzü güldü

Ocak 2018 ihracat rakamlarını açıklayan GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, “Birliklerimizce 2018 yılı Ocak ayında, 2017 yılının aynı ayına oranla yüzde 5,9’luk artışla toplam 652 milyon 667 bin Dolar ihracat kayda alınmıştır. Aynı ayda, diğer ihracatçı birlikleri adına ise toplam 30 milyon 242 bin Dolar ihracat kayda alınmıştır. Böylece Birliğimiz ihracat kayıt işlem hacmi, yüzde 6,3’lük artışla 682 milyon 909 bin dolar olmuştur. Ocak ayında Gaziantep’ten gerçekleştirilen ihracat rakamı ise 522 milyon 848 bin dolardır” ifadelerini kullandı.

Ocak 2018’de Ortadoğu ülkeleri birinci sırada

2018 yılının ilk ayında en fazla Ortadoğu ülkelerine ihracat gerçekleştirildiğini belirten Başkan Çıkmaz, “Bölgemiz ihracatında Ortadoğu ülkeleri yüzde 50,4 pay ile ilk sırada yer almakta, AB ülkeleri yüzde 21,4 pay ile ikinci ve Afrika ülkeleri yüzde 10,3 pay ile üçüncü sırada bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

2018 yılının ilk ayında bölgeden toplam 157 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini de sözlerine ekleyen Başkan Çıkmaz, en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkelerin bazında Irak, ABD, Suriye, İtalya, İran, Suudi Arabistan, İngiltere, Almanya, Belçika ve Hollanda’nın yer aldığını söyledi. Ürün bazında Ocak 2018 döneminde halı, iplikler, kumaşlar, pastacılık ürünleri, değirmencilik ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, diğer gıda müstahzarları, demir çelik mamulleri ile dış giyim ürünlerinin bölgeden en fazla ihraç edilen ürünler olduğunu da ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, Gaziantep’in en fazla ihracat yapan iller arasında altıncı sırada yer aldığını belirterek, “Bölgemizin lokomotif ili olan Gaziantep, 2018 yılı Ocak ayında 522 milyon 848 bin dolar ihracat ile Türkiye’nin en çok ihracat yapan altıncı ili olmuştur. Tekstil ve hammaddeleri, Hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri ilimizin ihracatında önde gelen sektörlerdir” diye konuştu.

Mevcut pazarlar korunacak yeni pazarlar bulunacak

Mevcut pazarların korunması için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden belirten Başkan Çıkmaz, yeni Pazar arayışlarının da sürdüğünü kaydederek, “İhracatımızın arttırılması için mevcut pazarlarımızı korumak ve yeni pazarlarla ilgili Pazar arayışlarımızı sürdüreceğiz. 2018 yılıyla ilgili GAİB olarak 10 milyar dolarlık bir ihracat hedefi koyduk. Bunu yılsonunda başaracağımıza inanıyorum” dedi.

