ODTÜ'lü öğrenciler hakim karşısına çıktı: 'Pişmanız'

ODTÜ'deki mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili taşıdıkları karikatürlü pankart için "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan haklarında dava açılan 4'ü öğrenci 5 kişi hakim karşısına çıktı. Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşma salonuna öğrenciler Burak Akdemir, Özge Kayaaslan, Furkan Efe Dikmen, Dilan Can Yıldırım ve pankartın basımını yapan kırtasiyeci Şahin Dereağzı ile avukatları ve yakınları katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, davaya katılmadı.

"Pişmanım"

Sanık Furkan Efe Dikmen, savcılık ifadesini tekrar ettiğini söyledi. Yaptıklarının suç olduğunu bilmediklerini kaydeden Dikmen, "İnternette gördüğümüz geçmiş tarihli haberlerde bu karikatürün suç teşkil etmediğini düşündük. Yaptığımız şeyden üzgünüz. Pişmanım, beraatımı istiyorum" diye konuştu.

"Hakaret içerdiğini fark etmedik"

Sanık Burak Akdemir de karikatürün suç teşkil etmediğini sandıklarını belirtti. Akdemir, "Bu nedenle hakaret içerdiğini fark etmedik. Pişmanım, beraatımı talep ederim" şeklinde konuştu.

Sanık Dilan Can Yıldırım, "Savcılık ifademi tekrar ediyorum. İnternetteki haber sitelerinde yayınlanan bu karikatürün suç olduğunu bilmiyorduk. Üzgünüm, pişmanım. Beraatımı istiyorum" ifadelerini kullandı.

"İçeriğinin ne olduğunu bilmiyordum"

Sanık Özge Kayaaslan, pankartı mezuniyet töreninde taşımadığını, pankartın arkadaşları tarafından aracına konulduğunu anlatarak, "Aracım olduğu için arkadaşlar getirip rulo şeklinde bıraktılar. İçeriğinin ne olduğunu bilmiyordum" ifadelerini kullandı.

Sanık Şahin Dereağzı ise kırtasiyeci olduğunu belirterek, "Bilgisayar çıktısı bizim iş yerimizde alındı. Çıktıları sadece mezuniyet döneminde veririz. İşler yoğun olduğu için dikkat etmedim. Diğer sanıkları tanımıyorum, beraatımı talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatlarının da beyanlarının ardından ara kararını açıklayan hakim, davayı 4 Nisan'a erteledi.

Abdullah Sarica