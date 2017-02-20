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Odunpazarı'nın ilkokul mezunu marifetli gitarcısı

Eskişehir'in tarihi Odunpazarı bölgesindeki Atlıhan'da gitarıyla hemen hemen her gün resital veren sanatçı Memet Tevfik Çimen, dünyaca ünlü İspanyol gitarist Andre Segovia'yı örnek aldığını belirtiyor.

Odunpazarının ilkokul mezunu marifetli gitarcısı

20 Şubat 2017 17:10

1964 doğumlu olan sanatçı, birinci sınıftan terk ettiği ilkokulu ehliyet alabilmek için sonradan dışarıdan bitirmiş. 53 yaşında olan sanatçı elinden gitarı hiç düşürmemiş. Dünyaca ünlü İspanyol gitarist Andre Segovia'yı kendisine örnek aldığını belirten sanatçı, birçok dili halini anlatabilecek kadarıyla bildiğini söylüyor. Sanatçı, gitar kültürünü tanıtmak ve sevdirmek amacıyla sokakta çaldığını belirtiyor.

İlk kez klasik gitar resitalini Van Devlet Tiyatrosunda verdiğini belirten sanatçı, bunun dışında Kayseri ve Diyarbakır'da da benzer klasik gitar resitalleri verdiğini anlattı. Çok sayıda bestesi olduğunu söyleyen sanatçı Memet Tevfik Çimen şu an sosyal medyada dünyanın her bir yanından yaklaşık 2 bin takipçisi olduğunu belirterek, kendisinin bir anlamda dünya fenomeni olduğunu sözlerine ekliyor.

İki yıla yakın bir zamandır Odunpazarı Belediyesince Atlıhan'da kendisine gitar resitali vermesi konusunda kendisine imkan verildiğini belirten sanatçı gelen yerli ve yabancı turistleri gitarıyla adeta büyülüyor. Bunun dışnda sanatçıyı izlemeye gelenler onunla kesinlikle fotoğraf çektirmeden edemiyorlar.

Etiketler: marifetli gitarcı, Odunpazarı


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