Odyometri nedir ? Odyometri bölümü taban puanları 2018

Odyometri Nedir ?

Bu bölümü bitirenler Odyometrist olarak adlandırılırlar. Odyometristler, İnsanların işitme bozukluğunun derecesini çeşitli testler yardımıyla saptayan ve hastanın durumuna göre işitme cihazı ihtiyacını belirleyen ve uygulayan, gerekli durumlarda konuşma tedavisi veren kişidir.

Odyometristler Ne İş Yapar ?

-Kulak, burun, boğaz hekiminin hastayı muayenesinden sonra kulak hastalıklarının tanısı ve tedavi şeklinin belirlenmesinde yardımcı bir laboratuvar hizmeti olan odyolojik testleri hekimin isteği doğrultusunda uygular,

-İşitme ölçümü yapar ve test sonuçlarını hekime sunar,

-Ağır işiten hastalara işitme cihazı takar,

-Gerektiğinde konuşma tedavisi yapar,

-Okullarda işitme taramaları yapar.

Odyometrist Olmak İsteyen Kişilerde Hangi Nitelikler Olmalı ?

Odyometrist olmak isteyenlerin biyoloji, elektronik ve fizik konularına ilgili, hasta insanlara yardım etmekten

hoşlanan, sorumluluk sahibi, dikkatli, titiz, hoşgörülü ve sabırlı kişiler olması gerekir.

Odyometri Bölümünü Bitirenler Nerelerde Çalışabilirler ?

Odyometristler, hastanelerde ve muayenehanelerde, özel eğitim merkezlerinde görev yaparlar. Görev

yeri sessiz ve temizdir. Bazen işitme bozukluğu olan küçük çocuklara ve engellilere işitme testi uygulamakta

zorlukla karşılaşılabilir. Çalışmaları sırasında yoğun olarak kulak, burun, boğaz hekimleriyle, teknisyenlerle, hasta ve hasta yakınlarıyla, zaman zaman çocuk gelişim uzmanlarıyla iletişim hâlindedirler.

Odyometrist Nasıl Olunur ?

Mesleğin eğitimi, sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarının Odyometri ön lisans programında verilmektedir.

Mezunlar, kamu ve özel sektöre bağlı hastanelerde, özel işitme testleri uygulayan merkezlerde görev

yapabilirler. Odyometri yeni gelişen bir daldır. Bu alanda yetişmiş elemanların artmasıyla, özellikle kulak,

burun, boğaz servislerinde Odyometristlerin çalıştırılmasının yaygınlaşması beklenmektedir. Ayrıca

bu kişiler işitme engelliler okullarında da görev alabilirler.

Odyometrist Maaşları Ne Kadar ?

4500 TL ile 6500 TL arasında değişmektedir.