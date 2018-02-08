Ofisiniz kişiliğinizi yansıtır

Online alışveriş sitesi olan Sarfmarket.com.tr ile birlikte gerçekleştirdikleri çalışmada daha çok koyu renk ofis malzemesinin tercih edildiğini belirten Sarf Market Kurumsal Danışmanı İç Mimar Canan Mat, “ Bu durum, çalışanların kurumsal bağlılığı olduğunu gösteriyor. Ama yine de ofislerimizin biraz daha renklendirilmeye ihtiyacı var. İş yerlerine biraz daha eğlence ve hayal gücü katmak lazım” yorumlarında bulundu.

"Her işe göre farklı ofis rengi"

Türkiye’de ofis duvarlarında daha çok, beyaz, açık mavi, açık yeşil gibi renkler tercih edildiğini kaydeden İç Mimar Mat, “Bu renkler soğuk, sakinleştirici renklerdir. Bir süre sonra insanların iş yerinden sıkılmasına yol açar. Yapılan işe göre duvarlar verimliliği arttıracak renklerde boyanabilir. Reklam sektörü gibi hareket ve hız isteyen bir iş yerinde bir duvarın kırmızı boyanması uygun olabilir ancak bir hastane için yeşil ya da mavinin tonların tercih edilmelidir. Bankalar için güven veren yeşil, restoranlar için iştah açan sarı uygun renklerdir. Tamamen kırmızıya boyanmış bir ofis kan basıncını arttırır ve uzun vadede çalışanları sinirli ve saldırgan yapar. Parlak renkler insanı bıktırır ve çabuk yorar. Çok renkli objelerle donatılmış bir ofis ise çalışanların dikkatini dağıtır, verimliliği düşürür” dedi.

İç Mimar Mat “Masanızın üzerine bir bakın daha çok hangi renkleri tercih etmişsiniz? Eğer tüm kırtasiye ve ofis malzemeniz aynı renk ise, bu günlük hayatınızın da rutin, tekdüze geçtiğini, ofiste çok disiplinli olduğunuzu, esnek davranamadığınızı gösterir. Bu tek rengi uygun diğer renklerle kombinlemeniz sizi daha verimli hale getirebilir. Yapacağınız işe göre masanızın size hareket, enerji ve yeni fikirler eklemesi hiç de zor değil. Mesela, yeni bir tasarıma başlamadan önce masanızdaki kalemliğe bol bol kırmızı renkli kalemler ekleyin. Yeni fikirlere ihtiyacınız varsa o zaman düşüncenin rengi olan mor objelerden birkaçını masanıza yerleştirin” dedi.

İç Mimar Canan Mat, ofiste tercih edilen renklerin kişiliğe yansımalarını şu şekilde ifade etti:

Yeşil doğayı, tazelenmeyi ve geri dönüşü çağrıştırır. Ofis malzemelerinde bu rengi seçenlerdenseniz siz tam bir tabiat aşığısınızdır. Doğum gününüzde size, geri dönüşümlü defter ve kalem hediye edilmesi boşuna değil.

Siyah, Gücü lüksü, soyluluğu ve hırsı temsil eder. Eğer masanızdaki tüm kırtasiye ve ofis malzemeleri siyahsa dikkatli olun, bu durum, çalışma arkadaşlarınızı açıkça rekabete davet etmek demektir. Hırsınız ve çalışma azminizi kıskananlar çıkabilir.

Beyaz, sadelik, temizlik ve güvenliği yansıtır. Teknoloji, sağlık ve anne-bebek sektöründe çalışıyorsanız, sizin için en uygun ofis malzemeleri beyaz olanlardır. Beyaz renkli dosyalar, defterler ve kalemler gibi kırtasiye ürünleri kullanılabilir. Beyaz rengi seviyorsanız iş yerinde istikrar sağlayan, güvenilir bir dostsunuz demektir.

Gri, nötr bir renktir. Ciddiyeti çağrıştırır. Kamu sektöründe, hukuk ve finans firmalarında çalışıyorsanız gri renkli kırtasiye ve ofis malzemeleri tercih edebilirsiniz. Gri rengi seviyorsanız iş yerinde diplomasi yapabilen insanlardansınız demektir.

Kahverengi, dayanıklılık ve gücü temsil eder. Dikkat! Ofis için seçtiğiniz ürünlerin tamamının kahverengi olması pasif, sıkıcı ya ağır biri olarak algılanmanıza yol açabilir. Ofisinize malzeme alırken en iyisi kahverengi ile yeşil ya da turuncuyu kombin yapmaktır.

Mor, bilinçaltı ve düşüncenin rengidir. Yeni fikirlere, farklı tasarımlara ihtiyacınız varsa masanızda mor bir obje olmasını öneririz.

Pembe, merhamet, hayırseverlik ve anlayışın rengidir. Pembeyi tercih ediyorsanız hareket etmekten hoşlanmıyor, iş yerinizdeki konumunuzu değiştirmeyi düşünmüyorsunuz demektir. Özellikle bayanların seçtiği pembenin naifliğini fuşyanın enerjisine doğru kaydırmanız biraz daha hırslı çalışmanızı sağlayabilir.

Mavi, huzur ve dinginlik verir. Kan akışını yavaşlatır. Güven, bağlılık ve dürüstlüğü önemseyen muhafazakâr kişilerin rengidir. Maviyi seven kişiler iş yerini kolay kolay değiştirmez. Eğer diyet yapıyorsanız masaüstünüzde mutlaka iştah kesen mavi renkli ofis malzemeleri kullanmanızı öneririz. En azından diyetiniz bitene kadar.

Sarı, Geçiciliğin rengidir. Ofiste dikkat çekmesini istediğiniz ya da acil ödeme bekleyen önemli belgeleri sarı klasörlere koyabilirsiniz. Tüm kırtasiye ve ofis malzemelerini sarı seçmenizi önermeyiz. Bu patronunuza “Bu iş yerinde uzun süre kalmayı düşünmüyorum” mesajı verecektir.

Turkuaz, yenilikçi hissi verir. Bu renk ürünleri seçmeniz yeni fikirlere ve değişime açık olduğunuzu gösterir. Ofisteki değişikliklere sorunsuz uyum sağlayan müşfik bir çalışan… O sizsiniz.

Turuncu, macera, eğlence ve iyimserliğin rengidir. Bu rengi masa ve ofisinizde ölçülü kullanmaya çalışın zira bazıları bu rengi biraz “hastalıklı” buluyor. Eğer ofiste eskisi kadar enerjik ve istekli olmadığınızı düşünüyorsanız masa üzerinize turuncu kırtasiye ve ofis malzemeleri alabilirsiniz.

