Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Şeyma M. isimli genç kadın, eşi Mehmet M.'nin üzerine kayıtlı olan park halindeki otomobilini önce çizmiş, sonra parke taşıyla bütün camlarını kırıp kaportasına da zarar vermişti.

Şeyma M., eşiyle jandarma uzman çavuşken 4 yıl önce evlendiğini, bir çocukları olduğunu, bu yıl eşinin astsubaylığa terfi ettiğini, Ankara'da eğitime gittiğini söyledi. Şeyma M., eşi Ankara'ya gittikten sonra kayınvalidesi ile sorunlar yaşadığını, anlaşamadığını belirterek, "Ben bu nedenle annemlerin yanında kalmaya başladım. En son da kayınvalidem ile tartışıp kavga ettik. Kayınvalidem eşimi arayıp 'karın bize terbiyesizlik yapıyor' demiş. Eşim beni arayıp 'annem ile tartışmışsın ne oluyor' diye sordu. Ben de 'senin anneni sevmiyorum, onları istemiyorum' dedim. Daha sonra da eşimle boşanmaya karar verdik" dedi.

Şeyma M. dün ise eşini arayıp yaklaşık 35 bin lirasını kendi ödediği, eşinin üzerine olan otomobili satmak istediğini söylediğini anlatarak, "Eşim otomobili sattırmayacağını söyledi. Ben satmak için ısrar ettim ancak o da sattırmamak için ısrar etti. Bunun üzerine ben telefonu kapatıp evden çıkarak, o sinirle otomobile zarar verdim. Bunu yaparken de zevk aldım, mutlu oldum. Otomobile zarar verdiğim için hiç pişman değilim" diye konuştu.

Fatih Keçe

