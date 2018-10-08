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Ogier geri döndü, zirve karıştı

Ogier geri döndü, zirve karıştı
Ogier geri döndü, zirve karıştı

Son 5 yılın dünya şampiyonu Sebastien Ogier Galler’de zafere uzandı. Fransız pilot, şampiyona lideri Thierry Neuville ile olan puan farkını 7’ye indirdi ve tekrar zirveye ortak oldu.

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecan Türkiye'nin ardından Galler'de devam etti. En son evi Fransa'da kazanan Red Bull sporcusu Sebastien Ogier, 6 yarışlık galibiyet hasretine son verdi ve rakiplerinin yaşadığı sorunları da iyi değerlendirerek Galler'de zafere uzandı.

KARİYERİNİN 44. ZAFERİ 

23 etaptan oluşan 318,13 kilometre uzunluğundaki yarışı, 3 saat 6 dakika 12.5 saniyede tamamlayan Fransız pilot, sezonun 4., kariyerinin ise 44. ralli zaferine ulaştı. Onu 10.6 saniye geriden Jari-Matti Latvala takip etti. Liderin 35.1 saniye arkasında kalan Esapekka Lappi ise Galler Rallisi'ni üçüncü tamamladı. Lider Thierry Neuville beşinci, son yarışların formda ismi Ott Tanak ise yaşadığı sorunlar nedeniyle 19. oldu. 

Galler'deki muhteşem performansının ardından Sebastien Ogier puanını 182'ye çıkardı ve bitime iki yarış kala şampiyona lideri Thierry Neuville ile arasındaki puan farkını 23'ten 7'ye indirdi. Türkiye'de de kazanan Ott Tanak ise 168 puanla üçüncü sıraya geriledi.
Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki heyecan 25-28 Ekim tarihlerinde İspanya'da yaşanacak ve sezon 18 Kasım'da Avustralya'daki yarışla son bulacak.  

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