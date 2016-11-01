Alınan bilgiye göre, Çifteler ilçesine bağlı Abbashalimpaşa mahallesinde babası Yakup Gündoğan (46), tarlada beraber çalıştığı oğlu Muzaffer G. (20), tarafından henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bıçaklandı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 20 yaşındaki Muzaffer G., babasını 16 yerinden bıçakladıktan sonra 26 HN 370 plakalı kamyonet ile olay yerinden kaçtı. Oğlu tarafından bıçaklanan baba Yakup Gündoğan ise olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüpheli Muzaffer G.’yi yakalama çalışması başlattı. Başlatılan çalışma sonrasında ekipler, Çifteler-Eskişehir karayolunun 10’uncu kilometresinde şüphelinin kaçtığı kamyoneti kazalı şekilde buldu. Kamyoneti kazalı terk edilmiş şekilde bulan ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Diğer yandan baba Yakup Gündoğan’ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Çifteler Belediyesi morguna kaldırıldı.

Aydın Sarıoğlu