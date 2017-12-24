Diğer
Kategoriler

Oğlunu kaybeden Mesut Yılmaz'ın en zor hitabı

Geçtiğimiz hafta oğlunu kaybeden eski Başbakan Mesut Yılmaz, yapılan bir taziye ziyareti sırasında duygu dolu bir konuşma yaptı. Yılmaz, "Siz dostlarımızın desteğiyle bu imtihandan inşallah başarı ile çıkacağız. Yani oğlumuzu bize veren Allah'a onu bizden aldığı için isyan etmeyeceğiz" dedi.

Oğlunu kaybeden Mesut Yılmazın en zor hitabı

24 Aralık 2017 15:43
Oğlunu kaybeden Mesut Yılmaz'ın en zor hitabı - Tıkla İzle

Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü oğlunu kaybeden eski Başbakan Mesut Yılmaz'a taziye ziyaretleri devam ediyor. Yapılan taziye ziyaretinin birinde gelenlere hitap eden Yılmaz, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

“Allah'a onu bizden aldığı için isyan etmeyeceğiz”

Taziyeye gelenlere konuşma yapan eski Başbakan Mesut Yılmaz, "Siz dostlarımızın desteğiyle bu imtihandan inşallah başarı ile çıkacağız. Yani oğlumuzu bize veren Allah'a onu bizden aldığı için isyan etmeyeceğiz. Ona şükretmeye devam edeceğiz. Eşim Berna Hanım adına ve artık tek kalan oğlum Hasan adına da hepinize çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz sağ olun var olun" dedi.

Etiketler: mesut yılmaz

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç