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Oğlunu korumaya çalışırken vurulan baba güvenlik kamerasında

Gaziantep’te kavga eden iki grubun açtığı ateş arasında kalan ve oğlunu korumaya çalışan babanın vurulma anı güvenlik kamerasında böyle yansıdı.

Oğlunu korumaya çalışırken vurulan baba güvenlik kamerasında

08 Ağustos 2017 19:03
Oğlunu korumaya çalışırken vurulan baba güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Şehitkamil ilçesi, Hürriyet Mahallesi’nde plakaları belirlenemeyen iki otomobil içerisindeki şahıslar aniden durarak birbirine ateş etmeye başlamış, bu sırada oğlu ile marketin önünde eşini bekleyen 32 yaşındaki Mehmet Kızılırmak kafasından vurularak hayatını kaybetmişti.

Yaşanan olay marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, 2 çocuk babası 32 yaşındaki güvenlik görevlisi Mehmet Kızılırmak, büyük oğlu ile motosikletin üzerinde marketteki eşinin çıkmasını bekliyor. Eşinin gelmesi ile hareket etmek için hazırlanan Kızılırmak, cadde üzerindeki bir grubun birbirlerine ateş ettiğini görünce eşine çocuğuyla markete girmesini söylüyor. Daha sonra kendisi de diğer oğlunu kucağına sararak markete girmek için motosikletinden iniyor, ancak daha içeri giremeden kurşunların hedefi olarak yere yığılıyor.

Hayatını kaybeden Mehmet Kızılırmak’ın cesedi defnedilmek üzere ailesine teslim edilirken, olaya neden olarak kayıplara karışan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Orhan Erkılıç

Etiketler: Gaziantep


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