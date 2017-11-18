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Oğlunu yaralı olarak görmeye dayanamayan anne fenalaştı

Şanlıurfa’da motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, kazada yaralanan 10 yaşındaki çocuğun annesi hastanede fenalık geçirdi. Bir yakını, yere düşmek üzere olan kadını son anda tutmayı başardı.

Oğlunu yaralı olarak görmeye dayanamayan anne fenalaştı

18 Kasım 2017 19:56
Oğlunu yaralı olarak görmeye dayanamayan anne fenalaştı - Tıkla İzle

 Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Balıkayağı Bulvarı'nda yaşandı. Abdulkadri A.’nın kullandığı motosiklet, 10 yaşındaki Halil D.’ye çarptıktan sonra takla attı. Kazada yaya ile birlikte motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosikletin çarptığı 10 yaşındaki çocuğun annesi de ambulansla birlikte hastaneye geldi. Oğlu sedye ile ambulanstan indirilen anne fenalık geçirdi. Bir yakını, yere düşmek üzere olan kadını son anda tutmayı başardı. Hastanede tedavi altına alınan yayanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Ahmet Kaya - Bekir Basmacı
 

 

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