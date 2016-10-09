Gaziantep'te bir hastasının tedavi sırasında ölmesi sonrası 17 Nisan 2012 tarihinde hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülen Dr. Ersin Arslan’ın babası Ramazan Arslan, oğlunun adının verildiği hastanede kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Baba Ramazan Arslan, Gaziantep Bahattin Nakıboğlu Camii'de kılınan cenaze namazı sonrası Asri mezarlıkta bulunan oğlu Dr. Ersin Arslan’ın mezarının yanına defnedildi.
Öte yandan, 2012 yılında öldürülen Dr. Ersin Arslan'ın şehit sayılması üzerine annesi Hatice Arslan'a maaş bağlanmıştı. Ancak SGK 'Memurlar yanlış yapmış' diyerek ödenen 11 bin 896 lira 40 kuruşu geri istemişti. SGK'nın ödenen parayı geri almak üzerine açtığı dava mahkemece reddedilmişti.
Orhan Erkılıç