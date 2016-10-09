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Oğlunun adının verildiği hastanede hayatını kaybetti

Gaziantep'te tedavi sırasında hayatını kaybeden bir hasta yakını tarafından öldürülen Dr. Ersin Arslan’ın babası Ramazan Arslan, oğlunun adının verildiği hastanede hayatını kaybetti. Ramazan Arslan, oğlunun yanına defnedildi.


09 Ekim 2016 16:07

Gaziantep'te bir hastasının tedavi sırasında ölmesi sonrası 17 Nisan 2012 tarihinde hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülen Dr. Ersin Arslan’ın babası Ramazan Arslan, oğlunun adının verildiği hastanede kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Baba Ramazan Arslan, Gaziantep Bahattin Nakıboğlu Camii'de kılınan cenaze namazı sonrası Asri mezarlıkta bulunan oğlu Dr. Ersin Arslan’ın mezarının yanına defnedildi.

Öte yandan, 2012 yılında öldürülen Dr. Ersin Arslan'ın şehit sayılması üzerine annesi Hatice Arslan'a maaş bağlanmıştı. Ancak SGK 'Memurlar yanlış yapmış' diyerek ödenen 11 bin 896 lira 40 kuruşu geri istemişti. SGK'nın ödenen parayı geri almak üzerine açtığı dava mahkemece reddedilmişti. 

Orhan Erkılıç

Etiketler: Gaziantep, hastane


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