Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Manavgat istikametinden Ulukapı istikametine gitmekte olan Mustafa Uyar'ın (16) kullandığı 07 LMB 46 plakalı motosiklet, MATSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Yeni Mahalle mevkiine dönen Rıfat A.'nın kullandığı 07 JD 472 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazada motosikleti kullanan MATSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Mustafa Uyar olay yerinde yaşamını yitirirken motosikletin arkasında bulunan okul arkadaşı Abdülkadir Mert B. ağır yaralandı. Ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Büyükçiftçi, yapılan ilk müdahalenin ardından durumunun ağır olması nedeniyle Antalya’ya sevk edildi.

Kazanın ardından olay yerine gelen Mustafa Uyar'ın annesi Hatice Uyar ve babası Vahit Uyar sinir krizleri geçirdi. Anne ve baba, diğer yakınları tarafından güçlükle sakinleştirilebildi.

Arif Kaplan