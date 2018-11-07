Oğlunun okul sırası, buluşunun kaynağı oldu

Her yetişkinin hayatında eşsiz izler bırakan okul sıraları artık bir buluşla daha korunaklı ve sağlıklı. Çocuğunun okul sırasında bir kâğıt üzerine yazı yazamaması baba İbrahim Tunç'u bir buluş yapmaya yönlendirdi. Nem ile kabaran ahşap yerine kolay temizlenebilen ve incecik bir kâğıtla bile üzerinde rahatlıkla yazı yazılabilen masalar artık piyasada.

Dayanıklı masa üst tablası ve metodu ile Anadolu'daki köyünden bir çoban olarak İstanbul'a gelip, bugün bir buluşa imza atan iş insanı Batusan Plastik'in Kurucu Ortağı İbrahim Tunç, "Hepimizin çocuğu var ve biz onları iyi insanlar olarak yetiştirmek istiyoruz. Ama o çocukların hangi şartlarda okuduklarına bakmıyoruz. Okullarda çocukların masalarının hali içler acısı. Bir kâğıtla üzerinde yazı yazabilmek için kabarmamış, oyulmamış, temiz tutulmuş bir masa bulmak mümkün değil. Bizim buluşumuz da bu ihtiyaçtan doğdu" dedi.

"Kanserojen madde içermeyen ürün"

Günümüzde masalar ve tablaların ahşap, metal, plastik vb. birçok malzemeden veya bunların birleşiminden imal edildiğini kaydeden Tunç, "En sık görülenler Verzalit ve kompozit masalar olarak çıkıyor karşımıza. Verzalit masalar darbelere karşı dayanıklı olsa da özellikle nakliye ve taşıma esnasında kırılmalara karşı zayıftır. Kompozit masalar ise dayanıklı ve su geçirmez olmalarına rağmen çizilmelere karşı dayanıksızdır. Bizim buluşumuz mukavemeti enjeksiyondan yüksek olan bir metot. Yüzde 100 dayanıklı. Üzerinden kamyon geçse bir şey olmaz. Plastik hayatımızın içinde. Önemli olan doğru ürünü mukavemet buluşlarındaki iddiasını ortaya koymak. Bizim ham maddemiz tüm sertifikasyonlardan geçti. Kanserojen madde içermiyor, antibakteriyel üremeye karşı bir ham madde ile üretim yapıyoruz. İstenilen laboratuarda test edilebilir” şeklinde konuştu.

"Türkiye'de fiyat, yurtdışında kalite soruyorlar"

'Tek ürün doğru ürün' sloganıyla diyerek medikal ürünlerde ve eğitim monoblok sandalye ürününde Türkiye pazarına hâkim olduklarını ve Yunanistan, Bulgaristan, Polonya, İspanya, İtalya, Almanya ve Çin'e ihracat gerçekleştirdiklerini kaydeden Tunç, "Türkiye'de ürünlerimizi anlattığımız zaman karşılaştığımız ilk soru fiyat oluyor. Oysa yurtdışında kanserojen madde olup olmadığı, antibakteriyel olup olmadığı, garanti süresi, temin süreci ve alev geciktirici özelliği soruyorlar. Türkiye'de kalite bilgimiz ve bilincimiz ne yazık ki eksik. Türkiye'de Ar-Ge çalışmaları ve yatırımları çok zor ama copy-paste (kopyala - yapıştır) anlayışıyla her şey kolaylıkla taklit ediliyor. Ar-Ge çalışması yaptığımız ürünlerde olmazsa olmazımız patent veya tasarım tescil oluğu için patent başvurusunda bulunduk" dedi

"Teknolojik istihbarat aracı olarak patent"

İbrahim Tunç'un patent ve tescil işlemlerini gerçekleştiren Adres Patent'in Genel Müdürü Cumhur Akbulut, "Geçmişten günümüze hepimizin aşina olduğu okul sıralarının halinden şikâyetle yola çıkan firmamız bu konuda olduğu gibi sorunun çözümünü aslında yine o sıralarda aldığımız matematik ve fen bilgisi eğitimleri içerisinde çözüme ulaştırmıştır. Geleneksel sorun çözme alışkanlıklarımızın biraz dışına çıktığımızda patentlerin günümüz ve gelecek için birçok sorunun çözümünde bize anahtar veriler sağladığını görmekteyiz” diyerek patentlerin hayatımızdaki yerine işaret etti.

"Patentler sadece yenilik özelliği olan buluşlar değildir"

Kapsamlı Ar-Ge faaliyetleri sonucu elde edilen sonuçlara patent alınabildiği gibi bazen de farklı sektörlerdeki buluşların aslında benzer mekanizmalar üzerinden ihtiyaçları karşıladığı noktasına dikkat çeken Akbulut, "Patentler sadece yenilik özelliği olan buluşlar değildir. Aynı zamanda patentlerin teknolojik bir istihbarat aracı olarak kullanılması özellikle rakip analizi ve sektörel analizler yapmak isteyen, rekabette öne çıkmak isteyen firmalar için çok önemlidir" ifadelerini kullandı.